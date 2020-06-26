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嘉義市藝術節森鐵園區登場　「明華園總團」與「優人神鼓」等接棒演出

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▲嘉義藝術節系列活動。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義藝術節系列活動。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2020嘉義藝術節系列活動端午節連假開跑，開幕節目「藝起森活總動員」下午16:00在「藝術大街」(博物館旁T字路口)主舞台進行，吸引端午連假滿滿人潮，由太日樂集、聲動樂團及身聲劇場為藝術節揭開序幕，讓大家在阿里山森林鐵路旁，就可感受到清新的大自然。即日起至7月26日，歡迎民眾來全台最有「森林味」的嘉義市，感受嘉義藝術節獨特氛圍。

▲嘉義藝術節系列活動。（圖／嘉義市政府提供）

副市長陳淑慧表示，雖然今年初即面臨全球性的疫情，但此時此刻更需要透過藝術讓身心飽滿呼吸。為期一個月的嘉義藝術節今天開幕，以「藝起森活」為主題，在充滿「森林味」的阿里山林業村周邊舉辦2天的藝術大街，並將大部份表演活動，都移至戶外舉辦。

▲嘉義藝術節系列活動。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市副市長陳淑慧。（圖／嘉義市政府提供）

以五大文化場域共創「戲劇」、「音樂」、「舞蹈」、「親子嚴選」、「國際連線」、「經典」、「舒活」、「嘉義製造」、「講座與工作坊」及「開/閉幕節目」10大主題節目。動員近300位藝術家與專業工作者協力，也特別邀請到「明華園總團」與「優人神鼓」2個臺灣品牌團隊來藝術節演出。

▲嘉義藝術節系列活動。（圖／嘉義市政府提供）

擔綱開幕演出的「藝起森活總動員」，由「太日樂集」運用不同的打擊樂器，展現氣勢磅礡的樂音；「聲動樂團」從臺灣唱到國際舞台，用真摯、自由的特質，跳脫形式與範疇框架，超越時空與語言界線的音樂曲風，加上Mia充滿戲劇張力的歌唱，就像翱翔無垠曠野、體驗一場撼動人心的美麗旅程。「身聲劇場」帶來的「希望之翼」演出，以高蹺造型的展翅精神打造強力視覺造型，搭配面具與高蹺舞蹈編排，再結合創意森巴鼓，充滿感官震撼與絢爛色彩的獨特演出。

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