「大自然把我們打回原點」　優人神鼓《時間之外》睽違8年返台演出！

▲優人神鼓《時間之外》睽違8年返台演出！（圖／優人神鼓提供）

記者林育綾／台北報導

優人神鼓曾在2011年首演《時間之外》，隨即獲得世界各地邀約演出，如今暌違8年再度回到最熟悉的土地，7月於衛武營演出時滿座，不料8月13日山上劇場遭遇大火，整棟排練場燒毀、31年心血付之一炬，但團員們仍日複一日往返山上劇場排練，同時進行重建工作，近日也將於台北國家戲劇院、台中國家歌劇院演出。

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▲優人神鼓山上劇場燒毀，日前團員舉行儀式宣告重建計劃啟動。（圖／記者林育綾攝）

優人神鼓位於老泉山的山上劇場在8月13日遭遇大火吞噬，整棟排練場、休憩空間、超過200件鼓具、樂器等演出器具皆化為灰燼，31年心血付之一炬。他們轉念想，這片山林再次用智慧提醒「離家已遠了，該好好的沉澱、思考，如何再次回到初始的本質。」

創辦人暨藝術總監劉若瑀也說，「大自然造就優人的存在，這次把我們打回原點，讓我們成為大自然的一部分，讓每一個腳步都往自然走去，任何的事皆可『成住壞空』，不因物質而改變，我們將有機會再次思考！」

▲優人神鼓創辦人暨藝術總監劉若瑀認為，「大自然這次把我們打回原點，讓我們成為大自然的一部分⋯⋯」（圖／記者林育綾攝）

團員們依舊日復一日往返山上劇場排練，不因大火而放棄這片土地，這段期間除了文化部補助及熱心人士伸出援手，讓優人能夠有臨時的資金重獲部分樂器進行演出之外，他們也在重新審視與自然的關係後，展開了「山上劇場災後共建計畫」，目前在嘖嘖募資平台上進行，邀請民眾一同重建與自然共處的山上劇場。

執行長王騰崇曾說，「其實共建計劃不只是蓋好這棟排練場，也是希望透過優人，把台灣人與大自然的關係重新共建起來。」讓更多人親自走進山林、擁抱生態，真正理解人與自然共存的意義。

▲▼《時間之外》期望引領觀者從演者回身旋回轉的過程中，看見自己、瞭解自己。（圖／優人神鼓提供）

而《時間之外》期望引領觀者從演者回身旋回轉的過程中，看見自己、瞭解自己，進而自在地與自己的生命、與天地共舞，在每一個當下完全地、清楚地合而為一，走進《時間之外》遨遊于無盡藏之浩瀚宇宙。

▲浴火重生的嶄新篇章《時間之外》更強化了優人的信念。（圖／優人神鼓提供）

浴火重生的嶄新篇章《時間之外》更強化了優人的信念，呼應劇作傳達的生命本質，「無住的現在，即活在當下！」大火已逝後的《時間之外》，優人神鼓表示也將從餘燼中淬煉出全新面貌。

《時間之外》演出將於12/20(五)-12/22(日)在台北國家戲劇院、12/28(六)-12/29(日)於台中國家歌劇院演出。

▲大火已逝後的《時間之外》，優人神鼓表示也將從餘燼中淬煉出全新面貌。（圖／優人神鼓提供）