LIVE／萬人朝聖點亮十三層！相隔32年歷史建築劃亮夜空　優人神鼓靈氣演出

記者林育綾／新北報導

相隔32年，新北市瑞芳區「十三層遺址」在今（13）日中秋夜正式劃亮夜空！由新北市政府、基隆市政府、台電及文化總會共同舉辦「點亮十三層」點燈儀式，透過燈光藝術和「優人神鼓」演出，重現歷史建築作為昔日重要礦業城鎮的黃金風貌，也象徵「光的力量」給台灣祝福與希望，吸引超過萬名遊客朝聖。《ETtoday旅遊雲》粉絲團也同步直播，見證歷史性一刻！



▲「十三層遺址」相隔32年，在中秋夜正式劃亮夜空！（圖／記者徐文彬攝）



被網友稱為台版天空之城、台版德魯納酒店的夢幻景點復活了！「點亮十三層」是台電公司「新北金瓜石第一期」公共藝術設置計畫，由國際照明大師周鍊、藝術家何采柔共同創作燈光藝術，以「水湳洞選鍊廠」建築本體為主要照明範圍，運用不同亮度的「柔和琥珀色燈光」照亮建築。

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▲超過萬名遊客參與「點亮十三層」點燈儀式，見證歷史一刻！（圖／記者林育綾攝）



▲優人神鼓為了「點亮十三層」，特地創作《光明海島》藝術表演。（圖／優人神鼓）

優人神鼓特地創作的《光明海島》表演也是公共藝術計畫內容之一，透過火祭祈福、鼓聲、武術、原住民歌聲傳唱及舞蹈等，祭祀金瓜石和水湳洞歷史古老大地。

優人神鼓提到，「在十三層點亮後，在祭祀裡光的軌跡劃亮了龐大的古老建築，而台灣這座大島嶼將也因這座古老建築身上的光，擁有了延伸歷史靈魂記憶的載體，連結了土地的古今。這個跨越時空關於光的作品，我們稱之為光明海島，因為那一份光明，像所有台灣人信仰中的光明燈一樣，守護著台灣這座海島上所有的子民與自然土地之靈，永遠給台灣祝褔和希望。」



▲「十三層遺址」點燈空拍畫面。（圖／空拍攝影師張東隆授權提供）

「十三層遺址」又稱為水湳洞選煉廠遺址，落成於1933年，1987年結束營業，2007年正式公告登錄為新北市歷史建築。原為日本時期處理礦砂、生產粗銅的工業設施，至今仍保存其基礎建物構造，是新北市相當珍貴之礦業遺跡。

透過「點亮十三層」公共藝術設置計畫，活化文化資產，並讓民眾了解在地的礦業文化與歷史脈絡，未來晚間6點至9點將會固定點亮！

新北市政府文化局表示，民眾除了觀賞十三層點燈，9月13日至15日連續三日，黃金博物館也於遊客服務中心前廣場推出「金夜太美」系列活動，是黃金博物館開館15年來，首次開放夜間戶外體驗活動，在下午5時至8時30分，點起全新打造的浪漫燈光，搭配販售在地特色風情創意料理、文創商品市集，14號當日現場還有Big Apple搖擺舞團，歡迎民眾前往體驗水金九地區夜晚的美麗。

點亮十三層

日期：2019年9月13日

時間：19:00-19:30點亮十三層儀式、19:30-20:40優人神鼓《光明海島》演出

地點：新北市瑞芳區水湳洞停車場（當晚現場將有交通管制）

未來只要天候許可，將於每晚18:00-21:00點燈。