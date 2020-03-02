吸引9萬民眾線上收看　兩岸宮廟連線拜謁炎帝神農氏

▲炎帝神農氏相傳教人耕作及藥理，被稱為中國兩大始祖之一。（圖／翻攝今日海峽）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎疫情持續造成影響，部分行之有年的兩岸民間交流活動因此中斷。不過，位於湖南株洲的炎帝陵及台灣新北市瑞芳青雲殿昨（1日）藉由網路直播，同步進行炎帝神農氏祭祖祈福活動，吸引兩岸約9萬民眾點閱收看。

▲優人神鼓於瑞芳青雲殿前表演。（圖／翻攝今日海峽）

新北市瑞芳青雲殿舉行「海峽兩岸同祭神農炎帝祈福除疫大典」，除恭迎神農炎帝祖廟聖駕入殿駐駕安座，也請到優人神鼓在殿前表演盤古開天－初之心篇章，隨後，宮廟代表與信眾進入青雲殿，舉行祈福除疫獻禮儀式。

同一時間，湖南株洲炎陵縣炎帝陵祖廟昨日由守陵人李園平與台灣神農宮廟代表共同拜謁炎帝神農氏。典禮上，由李園平恭讀祝文為兩岸祈福，祈禱早日戰勝疫情。

▲兩岸連線炎帝神農祈福活動吸引約9萬人線上觀看。（圖／翻攝中新網）

兩地祈福儀式結束後，李園平透過視訊與台灣中華神農大帝協進會理事長游炎川連線，共同祈禱炎帝神農氏福佑中華，早日徹底去除災疫。

▲湖南株洲炎帝陵祖廟祈福儀式。（圖／翻攝中新網）

相傳，炎帝神農氏嚐百草及教人農耕，由於是神話中醫藥的先驅，被封為中國的兩大始祖之一，又被稱為「神農大帝」或「藥王」。此前，株洲連續九年舉辦「海峽兩岸炎帝神農文化祭」活動，今年因湖北發生新冠肺炎疫情，兩岸皆因新冠病毒遭受不同程度影響，便發起「兩岸同祈福 神農佑中華」海峽兩岸炎帝神農文化線上交流活動，期望能早日擺脫疫情。

