815決勝高雄！「藍綠白」完成登記　三腳督激戰50天

▲高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

高雄市長補選登記於24日截止，藍綠白三方已確定人選，民進黨為前行政院副院長陳其邁、國民黨為高雄市議員李眉蓁，而民眾黨則在23日晚間宣布徵召市議員吳益政參選，形成三腳督戰況。候選人號次於7月15日抽籤，8月15日進行補選投票，距離投票日還有50天，三方人馬積極爭取選民支持。

前高雄市長韓國瑜被罷免之後，民進黨定調就是由陳其邁出戰。陳其邁自從辭去行政院副院長一職後，積極走訪基層，每天都有「鐵人行程」，跑早市、登山會山友，就怕跟2018年一樣因為輕敵輸給韓國瑜。

國民黨在徵詢的過程中一波三折，本來勸進有「換肝之父」稱號的長庚醫院名譽院長陳肇隆出馬角逐市長補選，黨內人士證實確有此事，但陳肇隆第一時間已婉拒，最後於23日宣布，由形象清新、三連霸的市議員李眉蓁披掛上陣。

親民黨籍的吳益政與民眾黨友好，原擬尋求藍、白支持再以無黨籍投入高雄市長補選，但是在確定國民黨徵召李眉蓁參選後，吳益政同意接受民眾黨徵召，代表民眾黨參選高雄市長，但仍會保留親民黨籍。

高雄市長補選將於7月15日辦理號次抽籤，7月31日到8月14日進行政見發表會，補選投票在8月15日登場，而補選當選人任期至2022年為止。

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