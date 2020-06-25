北京徹查疫情謠言　6天處理14起共10人犯罪

▲北京疫情嚴峻。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京新冠肺炎疫情復發，中共中央在加碼防控同時，也積極徹查「不實訊息」。據北京市公安局透露，繼6月19日公安局發布編造傳播涉疫謠言典型案例以來，近日官方又連續查處相關案件14起，依法處理違法犯罪人員10名。

北京市政府於25日下午，召開第132場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，會上通報北京健康寶3.0正式上線，對於16歲以下青年使用不強制人臉識別；官方建議，市民在端午假期間別放鬆防護。

▲北京市召開疫情防控發布會。（圖／取自北京青年報）

會上也通報24日北京新增確診病例情況：6月24日0時至24時，北京市新增新冠肺炎確診病例13例，其中男性5例，女性8例，平均年齡42歲，最小18歲，最大60歲；按居住地劃分，豐台區9例，大興區4例。

針對疫情期間的虛假謠言，北京市公安局副局長潘緒宏說，警方始終保持嚴打高壓，繼6月19日公安局發布編造傳播涉疫謠言典型案例以來，又連續查處相關案件14起，依法處理違法犯罪人員10名。

他舉例，近日某網民發布「王府井百貨大樓確診一例，大樓的人都要做核酸檢測」，經過調查，網民範某福（男，39歲）為引發關注，故意編造上述虛假消息，在微信群組中散播，嚴重擾亂社會秩序。

此外，還有某公司員工蔣某（男，33歲）為尋求刺激，向同事謊稱自己核酸檢測陽性，造成公司員工恐慌報警。潘緒宏表示，以上二人均被公安機關依法處理。

值得注意的是，由於北京市近日啟動全城大篩查，有民眾聲稱可收錢，幫忙快速辦理核酸檢測，潘緒宏表示，這是因為北京市明確要求非必要不出京，確需出京的需持7日內核酸檢測陰性證明，造成個別不法人員從中嗅到商機，警方已查處涉案人員9名。

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