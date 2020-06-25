還在叫「rice dumpling」？　陸推動「國際統一標準」　粽子英文是...

▲大陸推動粽子統一標準。（圖／記者李毓康攝）

記者曾俊豪／綜合報導

若要向外國友人介紹「粽子」，通常會以「rice dumpling」為主，不過，中國大陸近年推動制定粽子國際標準，希望透過「粽子國際統一標準」的舉動，方便粽子國際貿易、推動粽子出口。以名稱為例，經過各國專家討論，粽子的英文翻譯決定採用文拼音「Zongzi」。

《中新網》報導，中國商業聯合會代表在2019年國際食品法典委員會亞洲協調委員會第21屆會議上，提出《速凍餃子》《粽子》國際食品法典委員會(CAC)國際標準提案並通過立項審查。相關標準是在中國國家衛健委和中國農業農村部指導下，由業界與專家研討起草。

中國商業聯合會副會長、中國商業聯合會標準化總工程師張麗君指出，兩項提案原計劃在今年7月召開的羅馬CAC大會上走相關程序，但由於疫情大會延後，大會召開之後標準項目就會開始實施。

她提到，立項的想法提出後，包括日本、韓國、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、泰國、老撾、越南等國家都表示歡迎，希望參與制定標準的過程。標準的制定則有利於增強中國的文化自信，增加中國優秀食品在國際上的競爭力和影響力。

▲屈原。（圖／視覺中國CFP）

至於為何推動粽子國際標準立項，她解釋，第一是方便國際貿易，促進中國食品的出口和貿易；第二中國傳統的美味，有理由讓全世界都嘗到；同時，世界各國也有類似粽子的產品，雖然名稱不一致，但都有共性，因此有必要做成國際標準。如果沒有國際標準，中國食品出口就沒有編號，話語權、定價也會受影響。

主導粽子國際標準的五芳齋集團副總經理徐煒則提到，1996年起，自家產品就出口日本，後來陸續遠銷美國、加拿大、新西蘭等國家和地區，「但我們發現，世界對中國粽子的理解並不一致，東南亞各國類似粽子的食品也有很多，但還未形成品牌。」

徐煒認為，制定國際標準，將可以幫助各國對粽子在食品安全等方面形成統一的認知規範，推動國際粽子產業共同進步。他舉例，像是對「粽子」的英文翻譯，各國專家進行長時間探討後，認為中國粽子的歷史悠久，產業也形成規模，在國際上的影響力也比較大，所以粽子的英文翻譯，最終採用了中文粽子的拼音「Zongzi」。