IMF：中國2021年經濟成長率8.2%

▲IMF看好中國大陸明年經濟成長。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

受到疫情衝擊，大陸在今年兩會期間，並未公布經濟成長預估數據。不過，國際貨幣基金組織（IMF）在最新的《世界經濟展望》中指出，大陸經濟正從第一季度的急劇收縮中恢復，2020年成長率預計為1.0%，一定程度上得益於政策刺激，至於明年的經濟成長率將攀升到8.2%。

《中新社》報導，IMF在報告中提到，新冠肺炎疫情衝擊全球今年上半年經濟活動，影響程度比先前預期的更為嚴重，因此預計復甦會更為緩慢，「預計所有地區2020年都將經歷負成長，這種情況首次出現。」

IMF指出，預計美國(-8.0%)、日本(-5.8%)、英國(–10.2%)、德國(–7.8%)、法國(-12.5%)、意大利和西班牙(–12.8%)等國，將同步出現深度衰退。

至於中國大陸，IMF提到，中國經濟正在從第一季度的急劇收縮中恢復，因此2020年增長率預計為1.0%，主要是一定程度上獲得政策刺激，中國2021年的經濟增長則將回升到8.2%。

面對疫情衝擊，IMF首席經濟學家吉塔•戈皮納特表示，全球應加強各領域合作，才能應對這場真正的全球危機，著力解決貿易和技術緊張局勢，完善以規則為基礎的多邊貿易體制。