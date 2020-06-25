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美智庫：大量匿蹤轟炸機才能有效對付俄中

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▲▼美軍派出B-52H轟炸機飛往日本領海，與航空自衛隊展開演習。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國空軍的轟炸機隊目前仍倚重由B-52、B-1轟炸機執行距外打擊，但這兩種機型都沒法突穿俄中層層複合防空系統。圖為美軍B-52H轟炸機。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國一份智庫研究指出，美國空軍若想打擊深入俄羅斯、中國的目標，現有B-52、B-1等非匿蹤轟炸機都難達成任務，與強權衝突，靠長程匿蹤轟炸機才是最有效、成本最少的選項。

專業航空新聞網站「全球飛航」（FlightGlobal）報導，隸屬美國空軍協會（AFA）的智庫「密契爾航太研究所」（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）一份由前美軍轟炸機飛官岡辛格（Mark Gunzinger）所撰的報告強調，許多中國、俄羅斯的目標和內陸深處，沒辦法靠巡弋飛彈這類昂貴的長程距外武器有效摧毀。

報告指出，美國空軍的轟炸機隊目前仍倚重由B-52、B-1轟炸機執行距外打擊，但這兩種機型都沒法突穿俄中層層複合防空系統。

中國的「反介入/區域拒止」（A2/AD）戰略是以長程地對空飛彈及日益先進的戰機為最大特色，這使得B-52、B-1等飛機至多只能在距離中國沿岸741公里處發射昂貴的距外武器。

空射距外武器除了單位成本高，也搆不到深入中國內陸的目標，沒法摧毀深埋碉堡、無法有效對付機動目標，何況中國只要擴大A2/AD範圍，就能把美軍轟炸機推得更遠。

此外，報告還質疑現有美軍轟炸機的出擊能力，估計目前美軍所有141架轟炸機裡，只有50架能堪大任，一天只能出擊30趟任務。

報告寫道：「長程往返任務距離會把規模已經很小的轟炸機隊緊逼到最大限度，指揮官難以在可接受的作戰時間內取得想要的戰果。沒法快速、全方位打擊敵方目標，最終會導致任務成本激增、耗時更長且風險更多。」

報告建議，美軍未來的轟炸機隊應至少要有316架飛機，且應以預計於2020年代中期服役的B-21匿蹤轟炸機為大宗。

報告指出：「（五角大廈）1997年停購B-2匿蹤轟炸機的決策，導致現在的轟炸機隊規模太小也太老舊，且過於仰賴距外攻擊的飛機。」

報告提到，這樣的機隊也許足以在過去的行動中對付較弱的區域對手，但諸多分析報告的結論是，空軍應強化在競爭激烈環境裡對俄羅斯、中國等實力相當對手執行距內打擊的能力，這就得讓美國空軍至少要買240架B-21匿蹤轟炸機。

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