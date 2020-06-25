國道一早就紫爆！國5「時速不到20km」　高鐵12:15緊急加開南下列車

▲國道路網一早就塞爆。（圖／翻攝自1968 APP）

記者李宜秦／台北報導

今（25）日是端午連假首日，受到疫情趨緩的出遊、返鄉人潮影響，國道一早就「紫爆」，國道5號石碇－坪林南下路段時速不到20公里、坪林－頭城路段不到40公里。另高鐵至下午5點前均一票難求，因此宣布中午12點15分再加開1班南下列車。

交通部高公局指出，今日壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

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▲台鐵自昨晚起湧入大量旅客。（圖／記者湯興漢攝）

根據1968 APP顯示，國道一早就出現壅塞，早上9點國5已紫爆，石碇－坪林南下路段時速不到20公里、坪林－頭城路段不到40公里。三峽－樹林、湖口服務區－竹北路段也紫爆，時速低於20公里。北台灣路廊多處壅塞，時速低於40公里，包括五堵－汐止、南深路－木柵休息站、台北港端－觀音山、土城－樹林、三鶯－關西服務區、中壢－新竹。

中南部的國道路網大致順暢，僅少數路段有壅塞狀況，包括大里一－霧峰、烏日－霧峰系統、高鐵台中－成功、王田－彰化、南投－南投服務區、燕巢系統－燕巢、萬丹－竹田系統等，時速均不到40公里。

▲高鐵緊急加開一列南下列車。（圖／記者李毓康攝）

另外，雙鐵今日都一票難求，高鐵至下午5點前均為熱銷車次，為加強疏運能量，高鐵宣布今日中午12點15分自南港站加開1班次南下各站停靠之全車對號座列車，下午2點50分抵達左營站。另提醒，24到28日間全面實施對號座，不販售自由座車票。