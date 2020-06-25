端午連假首日！內灣老街湧8000人　攤商預估：明日還會翻倍



▲內灣老街在中午過後開始出現人潮。（圖／徐孟光提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



端午四日連假首日，這也是疫情解禁後的第一個連假，民眾在家悶了幾個月，無懼炎熱的天氣紛紛外出旅遊，新竹縣各觀光景點如六福村、內灣老街，都出現大量人潮。內灣的攤商開心的說，好久沒有看到這麼多人了，店家熬了這麼久，終於等到人潮回流，也預估，明後日的人潮會比今天再多一倍以上。

根據中央氣象局氣溫觀測，25日新竹縣中午氣溫為35度，體感溫度高達39度，屬於易中暑的天氣，但即使天氣悶熱難耐，仍難擋民眾出遊興致。關西六福村遊樂園統計至中午為止，入園人數超過5千人，幾項人氣的設施如急流泛舟、火山歷險、大海盜、草原小火車等等，都須排隊40分鐘左右才能玩到。

還有內灣老街也是人潮擠爆，在地經營十餘年的「幻多奇博物館」老闆徐孟光說，在中午過後，入老街人潮慢慢出現，約有7、8千人左右，按往例，通常連假的第一天是最少人的，第二天開始就會倍數增加，預估明後日有可能破1、2萬人；他開心的說，內灣老街已經很久沒有這種人潮了，至從疫情以來大家生意都慘兮兮，攤商們叫苦連天，終於熬過低潮，也希望人潮能帶來買氣。

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▲▼「幻多奇博物館」老闆徐孟光說，通常連假的第一天是最少人的，第二天開始就會倍數增加。



相較於遊樂區、風景區、老街，位於新竹市的市立動物園則意外冷清，中午累積入園人數為3410人，同時間在園人數也只有800多人，有可能是因為連假，民眾選擇中長程的旅行，所以來客數減少。

▲六福村也出現排隊人潮，截至中午為止，入園數超過5千人。（圖／六福村提供）

只是，民眾樂出游，戴口罩的情況也大幅減少，六福村表示，一般民眾入園有些會帶口罩，有些會備而不用，通常戶外沒帶，到了室內或是搭乘設施時才會戴上，園方也會提醒戴口罩，而內灣老街戴口罩情況更是幾乎不見。

▲▼六福村幾項人氣的設施如急流泛舟、火山歷險、大海盜、草原小火車等等，都須排隊40分鐘左右才能玩到。

▲新竹市立動物園入園人數並未增加，有可能是因為連假，民眾選擇中長程的旅行，所以來客數減少。（圖／新竹市政府提供）



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