共軍多次現蹤印太地區　準美太平洋空軍參謀長：將保護各國主權

▲布朗成為美國史上第一位非裔參謀長，將於8月上任。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國太平洋空軍司令小查爾斯.布朗（Charles Q. Brown Jr.）24日表示，中國在南海上試圖建立防空識別區（ADIZ），不只影響了太平洋空軍，還影響了同地區的所有國家，違反基於規則的國際秩序與自由開放的印太地區。因此布朗保證，太平洋空軍與美國將會積極維護印太地區，保護每個國家的主權，以避免遭受脅迫。

據《馬尼拉公報》（Manila Bulletin）報導，布朗將軍在定期的美國亞太媒體中心（U.S. Asia Pacific Media Hub）電話簡報會上表示，「如果中國有意在南海建立防空識別區，那將會影響所有國家」，中國這樣的行動不只是美國和太平洋空軍（PACAF），就連其他的許多國家都十分關切。

布朗補充，「這樣的衝擊對某些國際空域造成了影響，不但影響了太平洋空軍，還影響這個地區的所有國家，因此對我們來說，注意這樣的事情非常重要」。另外，針對中國的「機會主義活動」（opportunistic activity），布朗也深表關切，因為這個行為會透過非法的海事主張來壓制東南亞鄰國。據悉，中國最近一次的侵略行動發生在今年4月3日，當時有一艘載有10人的越南漁船被中國海岸警衛隊擊沉。

布朗保證，美國和太平洋空軍都將致力於維護國際秩序，以保護自由開放的印太地區和每個國家的主權，確保和平解決爭端並不受脅迫，促進自由、公正的貿易，也維持航行及飛行的自由。

布朗強調，「自由開放的印太地區是一個對所有國家有利的安全、有保障、繁榮且自由的地區，允許所有國家在國際法允許的範圍內飛行及航行。」