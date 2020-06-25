快訊／日女來台留學返國確診！同校生接衛生所電話嚇喊「不要鬧」　高雄衛生局證實了

▲日本新冠肺炎確診病例，活動史為台灣。（圖／翻攝自厚生勞動省網頁）

記者許宥孺／高雄報導

中央流行疫情指揮中心24日傍晚臨時加開記者會說明，日本出現1例新冠肺炎無症狀感染者，感染源可能在台灣。高雄市衛生局25日晚間證實，該名個案於高雄某大學就讀，截至目前個案於高雄密切接觸者為87人並開始執行居家隔離，另外匡列自主管理對象15人，預計監控至7月4日。

高雄市衛生局表示，截至25日晚間6點40分，高雄市已完成全數87人採檢作業，其中76人採檢結果為陰性，其餘11人採檢報告尚未出爐，另非居住於高雄市的36人將由各地方政府聯繫採檢以及接續後續居家隔離。

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據了解，該名日籍女大生生活作息單純，並未參加學校社團也無校外活動，入住的是單人宿舍，主要活動範圍都在學校附近。高雄市衛生局強調，市府防疫團隊已輔導完成個案主要活動場域清消作業，並持續注意教職員工健康狀況。

而該所大學非第一次傳出新冠肺炎確診個案，不過在衛生局尚未證實前，消息早已傳遍校園，甚至有學生在24日晚間接到學校和衛生所通知電話，有同學嚇得留言：「不要鬧」。

▲▼確診消息已在校園傳開，有學生表示接到衛生所電話。（圖／翻攝自Dcard）

中央流行疫情指揮中心指出，該個案為一名20多歲日籍女性，今年2月底自日本入境台灣，於南部某大學就學，在台期間多在南部地區活動，上週搭機返日時，於入境採檢被檢出新冠肺炎病毒陽性，但由於個案無症狀，日本安排防疫旅館隔離中。