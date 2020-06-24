高雄恐怖幼兒園不只拗斷5歲童手　虐打違法一籮筐...教育局通知停招

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大寮區某家幼兒園爆出園長對多名孩童施暴，包括折手扭轉、棍棒打小孩等，造成其中一名5歲幼童右手骨折超過20度，還有多名孩童向家長反映有拒學恐懼，甚至到身心科就診。高雄市教育局接獲陳情介入處理後發現，該所幼兒園有未具教保資格者，加上師生比不符規定，依法進行裁罰並通知停招。

▲高雄市大寮區某幼兒園園長體罰學生。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市教育局幼兒科長陳怡婷表示，在接獲家長陳情後，看過園方的監視器及醫療診斷證明，因此要求園方須保留監視器畫面，並且監看幾天監視器，發現園內一位幼保員，是臨時被調來支援的，她在班級裡面也對其他幼兒有不當管教行為，不論是推或拍打幼生行為，已涉及管教不當，教育局第一時間已依法裁處一年內減招21名幼生。

▲▼高雄市大寮區某幼兒園園長體罰學生，造成5歲童骨折。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳怡婷進一步指出，在裁處過後，有其他家長表示，園方提供的事證還有其他狀況，所以5月29日再次進到幼兒園查察，發現有未具教保員資格者但卻提供教保服務，以及師生比不符規定等相關違法事證，教育局裁處幼兒園與行為人罰緩。

▲高雄市教育局主秘李黛華。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市教育局主秘李黛華補充說明，代理市長有宣示，對於虐童情形絕不姑息，「我們現在已經有做停招的決定，而且已經通知了，因為事證很明確，後續還會開會研擬」。李黛華表示，由家長提供的影帶可看出，幼兒園確實對孩子做出不當舉動，包含強力拉扯，在教保服務階段，有礙孩子身心健康，違反兒少法及權益保障法，教育局及社會局分別會依法進行開罰。

代理市長楊明州24日接受家長陳情，並指出，孩子是父母的心頭肉，看到孩子受到不當管教，他深感難過痛心，他要求社會局和教育局要用最嚴格的處置方式，如確有違法情事應從嚴立即處理，虐童情形不容姑息，必要時將處以歇業或停招。

▲▼家長控訴惡劣園長折小朋友的手，造成右手2處骨折近20度。（圖／記者許宥孺翻攝）

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