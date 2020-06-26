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高雄媽6年生5子！產後憂鬱…竟虐嬰「甩巴掌+重摔」害1個月大嬰癱瘓

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記者許宥孺／高雄報導

虐嬰事件層出不窮！高雄長庚兒童暨保護中心日前收治一名受虐兒，年齡才一個多月大，因抽搐而被送到加護病房，檢查出腦出血症狀，經開刀治療後，仍留下半身癱瘓後遺症，醫療團隊介入了解後才發現，阿祥來自經濟弱勢家庭，母親獨自照顧5位孩子，常因情緒不穩甩小孩巴掌或將孩子重摔在床。

▲高雄長庚兒童保中心成立至今已2年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄長庚兒童保中心成立至今已2年。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄長庚兒童保中心成立至今已2年，兒童神經科主任徐美欣指出，平均每年都會收到10件重大兒虐個案，但統計今年1至6月，就已經收到12件重大兒虐個案，其中還有4件是到院前死亡，其他個案很多都是1歲以下兒童，傷重程度包含腦傷情形，「這些受虐兒都需要經過漫長的早療和復健，會留下終生後遺症的孩子非常多，也站了很多社會成本」。

徐美欣表示，中心日前收治一名個案，是1個多月大的男嬰，叫做阿祥，家裡排行第五，父母在6年間生了5個孩子，因為家中經濟負擔繁重，所以阿祥的爸爸兼了2份工作，在家的時間除了吃飯、睡覺外，不超過3鐘頭，留下阿祥的母親獨自在租屋小套房裡照顧5個孩子。

徐美欣透露，阿祥的家庭其實沒有獲得太多親友的支持和協助，有時候阿祥的母親要外出購物，還得讓6歲的老大獨自照顧4名幼子，阿祥母親情緒不穩時，會將阿祥重摔在床上或是嬰兒車，阿祥的哥哥姊姊身上也常有不等程度瘀青。經醫療團隊了解，才發現阿祥的母親其實患有產後憂鬱症，目前已進行治療。

徐美欣指出，該案件由兒保中心通報社會局後，阿祥已獲得安置，而兄姊們則是由親友協助照顧，在仔細檢查阿祥的外觀，皮膚表面和頭顱並無明顯血腫塊或瘀青，但是深入檢查後，發現阿祥有腦出血，新舊傷勢也非常多，未來恐得接受漫漫復健長路。

高雄長庚兒童心智科主任蔡景淑表示，以阿祥的家庭為例子，家庭經濟本處弱勢，多有財務困難、社交孤立、支持系統缺乏或是較為侷限，甚至照顧者本身有情緒狀況。蔡景淑提醒，若發現自己或周遭親友出現情緒低落或是提不起勁，睡眠狀況不理想、出現負面想法時，都是需要協助就醫的現象。

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