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高雄幼兒園長殘虐5歲童！雙手180度反拗再騰空重摔害嚴重骨折　代理市長說話了　

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▲▼高雄市大寮區某幼兒園園長體罰學生，造成5歲童骨折。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市大寮區某幼兒園園長體罰學生，造成5歲童手部2處骨折。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市4月爆出私幼在大中午體罰小班生跑7圈操場，沒想到短短1個月，另家幼兒園也傳出一起虐待幼兒，甚至導致小朋友骨折的惡劣行為！家長調閱監視器發現，園長不僅將孩子的手反折180度、前後交叉折，還有拿棍棒打數次、強拉導致小朋友跌倒的畫面，但教育局只對幼兒園裁罰減招21名學生。對此，高雄代理市長楊明州24日上午接受家長陳情，指示違法將採最嚴厲處罰。

▲▼高雄市大寮區某幼兒園園長體罰學生，造成5歲童骨折。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄市大寮區某幼兒園園長以棍棒打學生，又強拉孩子拖行到牆角折手。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市大寮區某幼兒園園長體罰學生，造成5歲童骨折。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市6名家長24日上午在國民黨議員邱于軒的陪同下，召開記者會，控訴大寮區某家幼兒園照顧不當，造成小朋友骨折，邱于軒也在總質詢時，在議事廳內播放幼兒園內監視器畫面，影片中一名5歲大的幼童遭陳姓園長折手，雙手180度向後折，還以上提姿勢「前交叉、後交叉」連續扭轉，小朋友的椅子被踢開，整個人騰空而起再被重摔，但陳姓園長並未關心幼童傷勢。

▲▼高雄市大寮區某幼兒園園長體罰學生，造成5歲童骨折。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄市大寮區某幼兒園園長體罰學生，造成5歲童骨折。（圖／記者許宥孺攝）

家長表示，案發當天是5月14日，小朋友放學後哭著跟家長說，中午被園長折手(108度反折、前交叉折、後交叉折數次)，導致午餐時間右手拿湯匙會顫抖痛、拿不起水壺，下午還上跆拳道課程，向老師反映手疼痛，被要求換另一隻手練習上課訓練，右手受到二次傷害。

家長表示，詢問園方為何孩童會受傷，但是園方數次辯稱無特殊狀況，亦無骨折受傷。家長帶孩童就醫後，確認右手2處骨折超過20度、背部嚴重挫傷，便請警方到場協助調閱監視器畫面，但園方仍不配合，直到家長提告園方傷害罪，園方才被動提供畫面。

家長痛批，經審視監視器畫面後，發現短短1小時內，陳姓園長就對2名孩童施暴，包刮折手和拿棍棒打小孩等不當行徑，還有數名家長發現，自己的小孩長期有拒學恐懼、睡覺做惡夢等情況，遭身心科醫師評估有身心異狀，需複診治療。

▲▼施姓家長控訴惡劣園長折小朋友的手，造成右手2處骨折近20度。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼施姓家長控訴惡劣園長折小朋友的手，造成右手2處骨折近20度。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼施姓家長控訴惡劣園長折小朋友的手，造成右手2處骨折近20度。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市教育局表示，此案件在5月19日接獲陳情，經調閱幼兒園監視器畫面，發現陳姓園長確實有不當管教3名師生，依法裁處該幼兒園減招21名學生，並公布幼兒園名稱及負責人姓名。高雄市社會局則依法對幼兒園開罰6萬元罰款。

高雄市教育局表示，此案件在5月19日接獲陳情，經調閱幼兒園監視器畫面，發現陳姓園長確實有不當管教3名師生，依法裁處該幼兒園減招21名學生，並公布幼兒園名稱及負責人姓名。高雄市社會局則依法對幼兒園開罰6萬元罰款。

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