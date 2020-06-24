「雙帥」再次對決？陳其邁找吳怡農…李眉蓁也想邀蔣萬安　他本人回應了！

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨行動中常會24日再度移師高雄召開，會中除了黨主席江啟臣致詞外，連投入高雄市議會議長補選的曾麗燕，及高雄市長補選參選人李眉蓁也都有發表談話，包含祕書長李乾龍和立委蔣萬安等人都有到場，李眉蓁也表示，因蔣萬安的高人氣，確實想邀他進競選團隊，蔣萬安也表示自己會考慮。

▲蔣萬安表示會考慮加入李眉蓁競選團隊。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨行動中常會 。（圖／記者洪正達攝）

現任市議員李眉蓁被國民黨徵召，成為補選市長參選人，對於競選團隊何時就位，李眉蓁表示才剛確定被徵召，所有的組織架構會在最快時間定案，希望在這一兩天能夠對外公布。不過，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁，已經找來超人氣的新境界文教基金會副執行長吳怡農，擔任青年及國際事務顧問，曾同在立委選戰中對上的蔣萬安是否會加入競選團隊，再次上演「雙帥對決」，李眉蓁也表示，當然希望能邀請蔣萬安進團隊，搶攻婦女票。

▲國民黨行動中常會 。（圖／記者洪正達攝）

蔣萬安表示，李眉蓁是非常有想法，而且在地、年輕、心思很細膩的優秀議員，對高雄其實有非常深的了解，他說：「尤其她談到越級打怪，我相信承受的壓力一定很大，她願意在國民黨這麼艱困的時候，扛起這樣的責任，所以很希望高雄市民能夠給她一個機會」，蔣萬安認為李眉蓁有創新的思維，所以選戰的策略請大家拭目以待，他說：「她(李眉蓁)會有很多跳脫傳統，有別過去選戰的打法，時間很短，但我相信會把握好，盡最大的力量來跟所有市民懇託。」

至於是否會願意為李眉蓁輔選，蔣萬安說李眉蓁有詢問立法院臨時會開到何時，只要時間可以，一定非常願意給她最大支持。

是否有意願進李眉蓁競選團隊，蔣萬安說：「我當然會考慮，但接下來的黨中央及地方，大家要怎樣做完整的規劃，我想要尊重候選人還有他的團隊。」

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