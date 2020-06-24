快訊／愛河分屍男血衣特徵曝！遭虐殺再肢解...短褲有「85JY」字樣

▲愛河分屍案，警方公布死者生前衣服，褲子還殘有血跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄愛河驚傳分屍命案，經過檢方進行解剖之後發現，死者為男性，不排除生前遭到凌虐致死，而且透過檢方公布的死者衣褲，褲子上滿是血跡，真的讓人很難想像男子死前是遭到什麼樣的凌虐，而死者所穿的褲子上頭，有85JY字樣，希望大家能夠幫忙指認。

▲愛河分屍案，警方公布死者生前衣服，褲子還殘有血跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢方24日會同法醫進行複驗，將死者屍塊拼湊後發現，死者年齡為男性、頭髮灰白，年齡應為70至80多歲，身高約莫160公分高，身上沒有明顯胎記、刺青等特徵，由於屍塊浸水超過3天，指紋難以採集，要進一步採集DNA後才能確認身分。

據了解，死者整口只剩1顆牙齒，多處肋骨有粉碎性骨折，頸椎、胸骨也骨折，肺臟塌陷，傷勢相當嚴重，不排除生前慘遭凌虐，檢方公布的衣物照片當中，紅色部分都已經是乾掉的血跡，很難想像死前是遭到什麼樣的對待，對照骨折的情況，可能遭到棍棒痛擊毆打，另外依照屍塊上的切割傷可發現，傷口平整「無生命現象」，初判是死後遭利刃切割分屍。

▲愛河分屍案，警方公布死者生前衣服 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲愛河分屍案，警方公布死者生前衣服，褲子還殘有血跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）