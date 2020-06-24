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70歲名醫被控「辦公室激戰」　女秘書懷孕流產駁：我已婚！另有男朋友

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▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲江姓名醫被控在擔任某病症學會理事長辦公室內，與女秘書偷情，2度獲得檢察官處分不起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

某病症醫學會70歲江姓理事長，被妻子提告指控，在學會辦公室內與40多歲的女秘書偷情，還疑似讓女方懷孕流產，女秘書坦承稱呼江男「老公」，也會收到江男LINE她「Hold you to sleep」等曖昧文字，但否認性交，「我已婚，另外還有男朋友」，台北地檢署一度以證據不足處分不起訴，經高檢署發回再查，24日因大法官釋憲通姦除罪，再次不起訴。

江妻在2019年提告指控丈夫、江姓名醫在2018年間，曾在學會辦公室和已婚女秘書性交，江妻並拿出翻拍的2人LINE對話紀錄，質疑2人互稱老公、老婆，還曾討論女秘書懷孕、流產的事情，江也多次傳送曖昧文字「Miss you」、「Kiss you」、「Love you」、「Hold you to sleep」給女秘書，互動顯然超過一般男女交往常情。

江姓名醫辯稱，不記得傳送過這些曖昧訊息，女秘書則強調「我已婚，另外還有男朋友」，而且因為月經沒來，覺得可能懷孕了，但又已有一定年紀，所以要請教當醫生的江男。

台北地檢署2019年首度調查後，認為全案即使有證人可證明，2人時常同進同出，也只能說2人交情匪淺，無法證明2人確實發生過性行為，處分不起訴，案經再議高檢署發回續查後，剛好大法官在2020年5月做出釋字791號解釋，宣告通姦除罪，北檢依法再次處分不起訴。

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