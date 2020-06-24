時力民調／52.4%民眾認為陳菊未能發揮監院職權　26.9%民進黨支持者也看衰

▲陳菊出任監察院長。（圖／翻攝陳菊臉書）



記者林銘翰／台北報導

總統府22日公布第六屆監察院委員提名人，由前總統府秘書長陳菊擔任監察院長兼國家人權委員會主委。時代力量24日公布最新民調，有52.4%的民眾認為，院長被提名人陳菊不能發揮徹查弊案的職權，高於能夠發揮的33.7%。值得注意的是，民進黨支持者中也有26.9%認為陳菊不能發揮監院職權。

總統府22日下午舉行「監察院第6屆監察委員被提名人介紹記者會」，由總統府秘書長蘇嘉全主持，並由審薦小組召集人陳建仁逐一介紹被提名人。陳菊在致詞時表示，她知道自己的責任非常重大，必須超越黨派超然公正，「我在這裡清楚宣布，我會辭去所有政黨職務，退出政黨，包括政黨活動」。

對此，民進黨發言人顏若芳回應，將依《黨員入黨辦法》第7條規定，對擔任司法、監察委員及考試委員的黨員辦理黨籍註銷，待不再擔任上述職務，即予恢復黨籍。

▲時代力量針對監院人事等重要議題公布民調。（圖／記者林銘翰攝）



時代力量24日針對執政滿意度、振興三倍券、健保爭議、居住正義、罷韓後續討論、監院人事等重要議題公布民調，由時代力量黨主席徐永明主持，並與趨勢民調總經理吳世昌、時代力量副秘書長高鈺婷、時代力量智庫執行長李兆立共同分析說明。

針對總統及閣揆滿意度，總統蔡英文滿意度為61.4%，行政院長蘇貞昌為58.3%，較前次調查分別下滑了6.6%及6.7%。此外，蘇貞昌的不滿意度為31.6%，較前次上升6.6%，在時力政情報告中首度突破三成，已不復防疫期間一面倒的高度支持。

針對監察院提名案，有52.4%的民眾認為，院長被提名人陳菊不能發揮徹查弊案的職權，高於能夠發揮的33.7%。值得注意的是，民進黨支持者中也有26.9%認為陳菊不能發揮監院職權。

徐永明表示，對於提高囤房稅、帶職參選相關改革、外交官名片放台灣等政策，都得到絕大多數民眾的支持，政府應認真參考並具體行動回應民意。而針對監察院提名案，除了副院長人選引爆爭議外，院長人選也未能得到社會的正面回應，同樣值得政府深思。

本次調查是委託趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於6月17日至19日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。依戶籍、性別、年齡和教育程度進行加權。

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