「黑道太子爺」變裝3偷百貨公司當鋪　得手500萬金飾賤賣50萬

▲池勁緯5月間前入百貨公司偷走專櫃內市價約500萬元的金飾。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

有「黑道太子爺」之稱的池勁緯，涉嫌在4、5月間，接連闖入當鋪、郵幣社行竊，還潛入新光三越百貨公司，偷走「今生金飾」專櫃近500萬元金飾，隨後變裝逃離，以約50萬元變賣一空，被警方在百貨公司附近旅館逮捕後，收押至今，台北地檢署24日依竊盜罪將他起訴。

池男的父親是牛埔幫角頭的池泳霖，江湖人稱「天槓義」，據了解，池男相當收到父親疼愛，但近年卻屢因犯下脅持國小學童、偷竊洋酒等案件登上新聞。

▲池勁緯另外涉及多起洋酒行竊案。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

5月7日清晨，池男趁新光三越還沒開張營業的時候，假扮成員工從車道進入百貨公司，在「今生金飾」專櫃搜刮金飾後，故意穿戴假髮、變裝離開，直到專櫃人員上班發現遭竊，清查發現被偷走的金飾市價共約500萬元。

檢警9日隨後在百貨公司附近的飯店，將池男逮捕到案，但金飾已經被以約50萬元變賣，檢察官將他聲押獲准後，再查出他涉嫌在4月間，潛入台北市中山區當鋪偷走現金11萬元，另外在1間郵幣社偷走員工包包內2萬元，3起竊盜案一併在24日依法起訴。

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