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快訊／Uber司機恐攻酒駕！時速100撞死人　「一句對不起都沒有」二審重判12年

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快訊／基隆路酒駕「撞倒騎樓」3騎士1死2傷　年輕豐田黑衣駕駛摀臉。（圖／記者趙永博攝）

▲郭俊邑酒駕時速100公里，毫無煞車高速肇事造成1死2傷後，撞進民宅才停下。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

Uber駕駛郭俊邑前年8月23日凌晨，和朋友K歌暢飲後，開車回家途中，突然闖紅燈，以100公里高速衝了將近3公里，連續撞倒3輛機車，造成1死2傷，因過程中完全沒煞車，被檢察官痛罵「與恐攻沒什麼兩樣」，起訴郭涉嫌不確定故意殺人罪，一審依酒駕致死罪判刑8年，高院24日二審宣判，改依殺人罪判刑12年。

郭俊邑在司法審理過程中，曾當庭拿出親筆信希望向無辜死亡的女騎士家屬表達歉意，但被回絕哭喊：「一輩子都不會原諒你！」一審遭判刑後，在高院審理期間也當庭表達希望和解，但家屬當庭大罵「撒謊！」「只會在法官面前道歉」，強調郭男從未和解，「你何時來找過我們！提出什麼條件！你有嗎！一句對不起都沒有！」

▲▼ 酒駕男郭俊邑被控殺人案開庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲郭俊邑多次在母親陪同下出庭表示希望和解，被死者家屬批「只在法官面前道歉」。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

檢方起訴指控，郭俊邑事發當天和朋友在台北市文山區的好樂迪KTV喝酒唱歌，喝了2、3罐啤酒，1/3瓶的威士忌後，清晨5點多開車回家，在途中疑因看到警方攔檢點，突然闖紅燈右轉進入基隆路，以100公里高速衝了近3公里，過程中郭的車子也曾失控打滑，但他完全沒煞車。

郭在高速下連續撞倒前方3輛機車，造成1死2傷，最後撞向路旁房子才停住，酒測值高達1.29毫克，檢察官痛罵郭「油門從來沒有鬆過」，「與恐攻沒什麼兩樣」，有不確定殺人故意，起訴殺人罪。

快訊／基隆路酒駕「撞倒騎樓」3騎士1死2傷　年輕豐田黑衣駕駛摀臉。（圖／記者趙永博攝）

▲檢察官批郭俊邑酒駕肇事「油門沒鬆過」、「與恐攻沒什麼兩樣」。（圖／資料照）

但郭在法庭上不斷辯稱不記得事發經過，「不知道自己喝得那麼醉，沒感受到自己車速有那麼快，而且當時路上沒什麼人，所以才會闖紅燈，撞到第一台後，回過神想煞車，但已來不及了。現在覺得後悔。」台北地院一審認為無證據證明郭有不確定殺人故意，依不能安全駕駛致死等罪，判刑8年，檢方不服上訴，請求高院仍依殺人罪重判。

24日判決結果出爐，法官認為，郭在撞傷第1人後，明明知道有可能撞死人，但仍懷有僥倖心態逃逸，因此有不確定殺人故意，共犯酒駕肇事、肇事逃逸、不確定故意殺人三罪，因此改依殺人罪嫌判刑12年。

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