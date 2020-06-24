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預防走私非法偷渡　海巡署雲嘉巡防區指揮部威力掃盪

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▲海巡署第四岸巡隊威力掃蕩不放過任何治安可疑死角。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲海巡署第四岸巡隊威力掃蕩不放過任何治安可疑死角。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣豬肉歷經24年努力終於能外銷!6月16日正式從世界動物衛生組織成為口蹄疫非疫區，同仁當前面對豬瘟、肺炎雙重威脅，仍能秉持「滴水不漏、防堵百分百」的精神，堅守國境安全、守護國民健康。

▲海巡署第四岸巡隊威力掃蕩不放過任何治安可疑死角。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲海巡署第四岸巡隊出勤前勤前教育。（圖／記者翁伊森翻攝）


海巡署雲嘉巡防區指揮部23日晚間統合中部分署第四岸巡隊、艦隊分署布袋海巡隊、偵防分署雲林、嘉義查緝隊等所屬任務單位，針對雲嘉地區沿海、岸際同步進行「無預警威力掃蕩」專案任務，共計94員執勤人次，運用各項裝備強化岸際防風林、空屋、涵洞、下水道等巡查，全面杜絕不法分子利用連假期間趁隙突破海岸防線，以優勢人力重裝巡邏，察覺治安死角，展現「攔截不法於海上、阻絕於岸際」的決心。

▲海巡署第四岸巡隊威力掃蕩不放過任何治安可疑死角。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲海巡署第四岸巡隊積極查詢可疑船隻。（圖／記者翁伊森翻攝）


海巡署雲嘉巡防區指揮部主任胡文雄表示，威力掃蕩除驗證海巡勤務執行成效外，採強力查緝與預防嚇阻並重的方式，達成打擊不法與維護岸港安全工作；同時呼籲民眾，走私物品未經合格檢驗，除影響經濟秩序外，也容易引發食品安全問題，若發現走私、偷渡等不法情事，請撥打「118海巡服務專線」。

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