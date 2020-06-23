防杜非洲豬瘟！海巡端節前夕掃蕩　捍衛民眾「吃肉粽」安全

▲海巡署第九巡防區指揮部於花蓮港六號碼頭同步實施「端節聯合擴大威力掃蕩」。（圖／第一二海巡隧提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署第九巡防區指揮部22日下午統合所轄第一二岸巡隊、第六海巡隊及花蓮查緝隊等單位，於花蓮港六號碼頭同步實施「端節聯合擴大威力掃蕩」，動員1艇15車54人針對花蓮地區港區、岸際及海上執行掃蕩勤務。

▲動員1艇15車54人針對花蓮地區港區、岸際及海上執行掃蕩勤務。

第九巡防區指揮部表示，本次「端節聯合擴大威力掃蕩」區域，針對秀林、新城、吉安、壽豐及豐濱等5鄉鎮港口及岸際實施，包含轄區內易走私地點灘岸及易躲藏可疑人士之防風林、碉堡、涵洞、廠房、空屋及下水道等加強查察，透過擴大巡邏勤務巡查治安死角，以杜絕不法入侵。

亞洲地區非洲豬瘟疫情蔓延，為避免對國內相關產業造成衝擊執行防疫工作，除以阻絕非洲豬瘟疫情於境外為目標外，並嚴格查緝香菇、花生、魚貨、肉製品等未經檢疫查驗的農、漁、畜產品走私入境，保障國內市場的穩定也為民眾食安做第一線把關。

第九巡防區指揮部呼籲，端節將屆，市場民生物資需求提升，且非洲豬瘟疫情持續延燒，為杜絕黑心食品充斥市面危害民眾健康及不肖商人為謀取暴利，影響國家經濟繁榮，民眾若有發現不法，皆可撥打海巡署報案專線「118」向海巡署通報，海巡署將立即派員處置。

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