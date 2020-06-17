警界之恥！蘭嶼前分駐所長走私1500公斤毒品　2審重判7年6個月

▲ 2019年5月台東地檢署及海巡署在蘭嶼外海及台東富岡漁港查獲2漁船走私高達1457.36公斤安非他命及K他命，毒品數量龐大估計可供650萬人使用。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

2019年5月台東地檢署及海巡署在蘭嶼外海及台東富岡漁港查獲2漁船走私高達1457.36公斤安非他命及K他命，毒品數量龐大估計可供650萬人使用。前蘭嶼分駐所長李哲銘一審遭判刑6年6個月，涉嫌協助運毒的海釣船長鄭程維也遭判刑5年4個月，主嫌張瑞華遭重判7年4個月。但檢察官不服提起上訴，現花蓮高分院2審判決包括共犯也都加重其刑1年。

台東縣警局前蘭嶼分駐所長李哲銘因負債千萬鋌而走險，以「藍悅號」漁船與熟識共犯鄭程維合謀作為運毒工具，2018年底透過李昆懋牽線，聯繫有國外毒品來源的毒品走私集團，毒品自柬埔寨地區運輸到蘭嶼外海，再由藍悅號以海釣名義出海接駁，待毒品進入漁港後，再搬上貨車轉到其他漁港，不料早已被台東地檢署及台東縣警察局、海巡署、刑事局組成聯合專案小組掌握，一舉破獲。

台東地院審理後，在2019年底宣判，依毒品罪嫌將李哲銘判刑6年6個月，海釣船船長鄭程維判刑5年4月，負責前往柬埔寨運毒的核心人物張瑞華則判刑7年4月，另李昆懋等人分別判刑6年4月不等。因檢察官不服提起上訴，現花蓮高分院加重其刑將李嫌改判7年6個月，其他共犯也都加重其刑1年。

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