　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

下放15萬尾午魚黃錫鯛魚苗　海巡與民眾攜手守護白海豚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲日環蝕景下放魚苗 海巡與民共護白海豚 。（圖／記者翁伊森翻攝）
▲人員與民眾共同下放魚苗，守護白海豚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

響應台灣首屆國家海洋日(6月8日)，海巡署第五(雲嘉)巡防區指揮部及第四岸巡隊，配合台灣省當舖商業同業公會、嘉義縣慈善團體聯合協會、嘉義縣太保救難協會及大航號海釣公司，於東石漁人碼頭及外傘頂洲共同參與主題為「當我們在一起，愛在放流」之魚苗放流，守護白海豚活動。

▲日環蝕景下放魚苗 海巡與民共護白海豚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲海巡下放魚苗與民共護白海豚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣省當舖商業同業公會張宏富理事長表示，本次放流共計15萬尾，魚種為午魚及黃錫鯛(台語俗稱「枋頭」)，體長大於5公分之魚苗，都是白海豚喜愛吃的魚種，希望藉由本次魚苗放流，能夠維持白海豚棲息環境所需之完整生態系，增殖海域生物資源，也讓社會大眾了解海洋保育及復育的重要性。

▲日環蝕景下放魚苗 海巡與民共護白海豚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

第五巡防區指揮部胡文雄主任表示，白海豚目前已被列為我國保育等級1的瀕臨絕種野生動物，保育行動刻不容緩，雲嘉地區近三年來海巡同仁觀測白海豚紀錄，共計發現33群次，辨識出208隻次白海豚，希望藉此魚苗放流活動為白海豚打造更宜居的生活環境，提倡海洋環境保護及海域資源永續經營觀念，並呼籲民眾一起對海洋生態盡一份力量。

▲日環蝕景下放魚苗 海巡與民共護白海豚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

第四岸巡隊呼籲：台灣沿海漁業資源日漸枯竭，魚苗放流是維護漁業資源，推動海洋保育工作刻不容緩，更需民眾一起努力，另如有發現違法事項，可撥打「118」海巡服務報案專線，海巡署將立即派員處理，共同維護海洋資源。

ET快訊
三峽大壩易成轟炸目標..若遇襲數億人將陪葬！專家點關鍵
「這款iPhone」1500元入手！Apple超殺特賣只限明
快訊／Uber司機酒駕時速100撞死人　「一句對不起都沒」二
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防禦駕駛訓練及行車安全駕駛宣導奏功　降低出勤肇事率7成

讓孩子暑假成為博物館小小導覽員　名額有限動作要快

下放15萬尾午魚黃錫鯛魚苗　海巡與民眾攜手守護白海豚

端午4天連假全台「三大交通優惠」　便捷安全又省錢

泛舟旺季守護秀姑巒溪水域安全　花蓮醫院設置2處緊急醫療站

女童午休上廁所…突遭老師「扯頭髮、丟棉被」！父見監視器秒爆氣

基隆海域驚見上百黑鯛浮屍！宗教團體放生變放死　市府要開罰

愛心關懷不落人　行政執行署台南分署贊助華山基金會端午關懷禮16份

夜間改裝車惱人　台南警環監聯合稽查大執法

昔十大槍擊要犯段樹文6/24遞補桃園市議員　上任後推動「孝行獎」

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

防禦駕駛訓練及行車安全駕駛宣導奏功　降低出勤肇事率7成

讓孩子暑假成為博物館小小導覽員　名額有限動作要快

下放15萬尾午魚黃錫鯛魚苗　海巡與民眾攜手守護白海豚

端午4天連假全台「三大交通優惠」　便捷安全又省錢

泛舟旺季守護秀姑巒溪水域安全　花蓮醫院設置2處緊急醫療站

女童午休上廁所…突遭老師「扯頭髮、丟棉被」！父見監視器秒爆氣

基隆海域驚見上百黑鯛浮屍！宗教團體放生變放死　市府要開罰

愛心關懷不落人　行政執行署台南分署贊助華山基金會端午關懷禮16份

夜間改裝車惱人　台南警環監聯合稽查大執法

昔十大槍擊要犯段樹文6/24遞補桃園市議員　上任後推動「孝行獎」

「下載才是惡夢」Face app玩變臉...個資被竊　玩家嚇刪：被迫付650

長江中下遊持續暴雨！　26省區市遭洪水淹「1122萬人受災」

評價差到急脫手？　網拍Switch竟綁PS4《最後生還者2》

19歲少年慘墜8公尺山崖　「白色安全帽染滿血」奇蹟救他一命

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁　她小鹿亂撞好想摸：要忍住！

防禦駕駛訓練及行車安全駕駛宣導奏功　降低出勤肇事率7成

某西區季後賽球隊爆出4人確診　難進8強隊伍恐不願讓球員冒險

帶職參選遭批！吳益政稱立法就辭：我先犧牲不就是王八蛋嗎？

三連霸議員李眉蓁「絕對是好人選」　侯友宜：跳脫國民黨傳統思維

6/25起開放轉機！符合「2條件」就可在台待8小時　用餐消費都有限制

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

地方熱門新聞

女童午休上廁所…突遭老師扯頭髮攻擊

宗教團體放生　基隆海域見上百黑鯛浮屍

昔十大槍擊要犯段樹文　遞補桃市議員

花蓮撤銷許可執照　卜蜂：將提訴願

哈密瓜一顆1500元 　胡凱彬24日送100顆

民宿砸車車主女兒再出面　撂狠話要告

執行署台南分署贊助華山基金會端午禮

7月14日萬安演習全國統一舉行

妄想型思覺失調　彰化男持刀傷母子判6年

巨乳妹逛墾丁大街　遊客暴動搶拍

夜間改裝車惱人　台南警環監大執法

桃園巨蛋2.0　預計2020年底完工

不動產實價登錄上路　鄭文燦：資訊透明可防土地炒作

端午4天連假全台　三大交通優惠民眾多利用

更多熱門

相關新聞

海巡與華山揪團同行　端節長者展笑顏

海巡與華山揪團同行　端節長者展笑顏

端午節將屆，海巡署南部分署、警衛隊第五中隊官兵及替代役男主動與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，並準備生活物資，表達該分署關懷，希冀藉由這次行動，達到拋磚引玉效果，讓社會上更多的善心人士投入關懷弱勢行列。

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

大副出海碾碎2腳趾　海巡署動員2棲救援

大副出海碾碎2腳趾　海巡署動員2棲救援

海巡優良漁民東石鄉黃正宗等四人獲獎

海巡優良漁民東石鄉黃正宗等四人獲獎

質疑海巡護漁不力喪主權

質疑海巡護漁不力喪主權

關鍵字：

午魚黃錫鯛魚苗海巡署白海豚胡文雄

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

捨不得開冷氣！老太太暈倒肛溫狂飆45度

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…吃法曝光了

肚子痛爆！醫一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：已經爛掉了

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

寶可夢阿伯進化　64手機霸氣展開

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面