下放15萬尾午魚黃錫鯛魚苗　海巡與民眾攜手守護白海豚



▲人員與民眾共同下放魚苗，守護白海豚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

響應台灣首屆國家海洋日(6月8日)，海巡署第五(雲嘉)巡防區指揮部及第四岸巡隊，配合台灣省當舖商業同業公會、嘉義縣慈善團體聯合協會、嘉義縣太保救難協會及大航號海釣公司，於東石漁人碼頭及外傘頂洲共同參與主題為「當我們在一起，愛在放流」之魚苗放流，守護白海豚活動。

▲海巡下放魚苗與民共護白海豚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

台灣省當舖商業同業公會張宏富理事長表示，本次放流共計15萬尾，魚種為午魚及黃錫鯛(台語俗稱「枋頭」)，體長大於5公分之魚苗，都是白海豚喜愛吃的魚種，希望藉由本次魚苗放流，能夠維持白海豚棲息環境所需之完整生態系，增殖海域生物資源，也讓社會大眾了解海洋保育及復育的重要性。

第五巡防區指揮部胡文雄主任表示，白海豚目前已被列為我國保育等級1的瀕臨絕種野生動物，保育行動刻不容緩，雲嘉地區近三年來海巡同仁觀測白海豚紀錄，共計發現33群次，辨識出208隻次白海豚，希望藉此魚苗放流活動為白海豚打造更宜居的生活環境，提倡海洋環境保護及海域資源永續經營觀念，並呼籲民眾一起對海洋生態盡一份力量。

第四岸巡隊呼籲：台灣沿海漁業資源日漸枯竭，魚苗放流是維護漁業資源，推動海洋保育工作刻不容緩，更需民眾一起努力，另如有發現違法事項，可撥打「118」海巡服務報案專線，海巡署將立即派員處理，共同維護海洋資源。