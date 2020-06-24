18歲熱舞妹慘死男友家！口鼻狂噴血「衣服全染紅」　家人怒控：被下藥

記者康心禹／綜合報導

泰國近日發生一起案件，一名18歲的女學生17日被發現陳屍在男友家的沙發上，鮮血從嘴巴和鼻子不斷流出，胸前的衣服都被染紅，死狀十分慘烈。女學生的家人懷疑女兒是被下藥或被迫吸毒後暴斃。警方則表示，目前不知道女學生確切的死因，還沒有找到涉及犯罪的確切證據。

據泰國《Khaosod》報導，就讀中學6年級的18歲女學生農桃（Nong Dao）是學校熱舞社的主力，更是學校的風雲人物。農桃的父母表示，16日晚間10時左右，女兒的男友開車去家裡接她，之後就一直聯繫不到女兒，直到隔天早上11時左右，才接到女兒的朋友的通知，說女兒死在北碧府的男友家中。

農桃的父母接獲訊息之後，立馬趕到女兒的男友家中，發現女兒死在木製的沙發上，鮮血從嘴巴和鼻子不斷流出，胸前的衣服都被染紅。男方的奶奶表示，一早就發現農桃死在木質沙發上，但孫子消失了。

農桃的父母見狀後心痛的表示，女兒的身體一直都很健康，是個活潑開朗的孩子，他們不認為女兒是因為身體疾病而死的，質疑女兒是受到男朋友及一群朋友強迫吸毒或被下藥後，身體承受不住而暴斃。

警方表示，目前還不知道女學生確切的死因，還在等待屍檢的結果，如果有發現任何疑似濫用藥物或是性虐待的情況，都會對相關人員提起訴訟，目前已經掌握死者的男朋友，以及事發當天在場的所有人。

● 好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快來點我】