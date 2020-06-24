新加坡疫情趨緩「國會大選7月登場」　8大重點一次看！

▲ 新加坡總理李顯龍。（圖／路透）

文／中央社新加坡24日綜合外電報導

新加坡新冠肺炎疫情趨緩之際，選舉局昨天宣布將於7月10日舉行國會選舉。在疫情期間舉行大選將是新加坡史上獨特經驗，各樣防疫所需的社交距離措施讓這場選舉別於以往。

依新加坡憲法規定，本屆國會最晚須在明年1月解散，最遲明年4月要進行大選。星國近來疫情趨緩，總統哈莉瑪（Halimah Yacob）昨天解散國會；選舉局隨後表示，國會大選將於7月10日登場，提名日則為6月30日。

新加坡下屆國會的民選席次將從89增至93席，合格選民共有265萬3942人。以下是「海峽時報」（The Straits Times）整理有關這場選舉的重點。

●提名新措施

參選人可透過網路填寫大部分必要文件，包括參選所需的保證金及提名文件，但提名日當天仍需親自繳交實體文件。若因身體微恙或其他原因無法親赴提名中心，可指派一名代表代為繳交。

●禁止大型造勢活動；允許線上競選活動

警方將不會核發任何大型集會活動的許可證，但各參選人可進行線上競選活動，例如電子集會（e-rallies）。另一方面，支持群眾在提名日及投票當天都不應聚集，可透過電視或網路關注開票情況。

●政黨走訪基層

政黨到基層選區拜訪選民須分組進行，每組最多5人，且每組之間要維持一公尺的距離，拜訪活動也要盡可能減少接觸，避免握手等。

●選區競選廣播

除了舉行2場政黨競選廣播，播放的電視及電台頻道從13個增加到19個外，也將增設選區競選廣播，單選區候選人有3分鐘發言時間，集選區團隊分別有12分鐘、15分鐘的發言時間。

●較嚴格的線上廣告規定

政黨必須向選舉局揭露付費線上廣告刊登的時間與地點。

●隔離者如何投票

對於正在指定隔離場所隔離的選民，將設立特殊投票所供他們行使投票權。至於在家隔離的選民如何投票，選舉局仍需與衛生部進一步討論。

●投票所的防護措施

投票所將從880個增加到1100個，每個票所的投票人數從3000人降至2400人，並建議選民在指定的2小時時限區間到票所投票，以減少人潮。選民到投票所時須遵守社交距離，戴上口罩等防護裝備，投票所也會進行體溫監測。

選民領票之前須先消毒雙手，再戴上可拋棄式的手套。投票所也會有清潔人員定時針對經常接觸到的物體及區域進行消毒。

●縮短計票時間

這次將使用計票機來統計票數，預計選舉結果會比以往早一個小時出爐。（譯者：侯姿瑩／核稿：蔡佳敏）