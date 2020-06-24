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「李顯龍胞弟」李顯揚確定加入反對黨！　新加坡國會大選升溫

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▲▼ 新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃自強新加坡24日專電

新加坡即將在7月10日舉行國會大選，總理李顯龍的胞弟李顯揚確定加入在野黨的新加坡前進黨，他今天與新加坡前進黨黨魁陳清木共同現身中峇魯巴剎（Tiong Bahru Market）。

新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）昨天接受李顯龍建議解散國會，大選提名日訂在6月30日，7月10日大選。朝野政黨均積極為大選布局，遵守疫情下大選的競選規範，走訪選區。

李顯揚加入在野黨新加坡前進黨的消息，新加坡媒體聯合早報與新傳媒8頻道今天也即時報導。

曾是執政的人民行動黨黨員陳清木擔任國會議員26年，他去年1月中旬宣布籌組新政黨新加坡前進黨，受到新加坡民眾與媒體高度關注。這個新政黨去年獲社團註冊局（Registry of Societies）批准成立。

對於陳清木籌組新加坡前進黨，身為已故建國總理李光耀次子的李顯揚不僅透過臉書（Facebook）公開表態支持，並會全心全意支持新加坡前進黨的原則與價值觀。

李顯揚曾於臉書表示，如今的人民行動黨不再是他父親的人民行動黨了，已經迷失了方向。

新加坡媒體曾報導李顯龍與李顯揚兄弟失和，引爆點是對父親李光耀故居的處理方式。李顯揚也曾贊助社運人士范國瀚遭判藐視法庭的上訴費用。

另外，李顯龍曾控告部落客梁實軒涉嫌誹謗，但被梁實軒反控濫用司法程序，請求名譽損害賠償，梁實軒當時聲稱獲李顯揚捐助訴訟費用。

人民行動黨在新加坡長期執政，2015年9月大選，人民行動黨囊獲逾69%選票支持，掌握絕大多數議席，僅工人黨獲少數席次。不過，李顯揚如今加入在野黨新加坡前進黨，是否有助拉抬即將到來的下屆大選選情仍待觀察。

新加坡2015年9月國會大選，2016年1月間開議，任期5年，下屆大選確定於7月10日舉行。選舉局今年4月15日完成更新選舉名冊，符合投票資格選民265萬3942人。

新加坡從提名日到投票日至少間隔10天，其中9天是競選活動期間，最後一天是「冷靜日」。下屆大選劃分14個單選區、17個集選區，朝野共競逐93席。（編輯：高照芬）

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