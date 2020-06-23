　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游錫堃樂見廢除考監朝野有共識　柯建銘：國民黨別臨陣脫逃「淪為笑柄」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立委柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃23日下午召集黨團協商，討論臨時會相關事宜，雖然黨團對議程各持歧見，導致協商未達成共識破局，但就廢除考監兩院卻表達相同立場。對此，民進黨團總召柯建銘晚間表示，國民黨團為了阻擋監察委員的人事同意權，而提出「廢除考監兩院」的政治擋箭牌，期盼國民黨不要打假球，而是真的能在未來修憲的路上，願意提出並且支持該理念，不要臨陣脫逃淪為笑柄。

民進黨團22日提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。游錫堃23日下午召集朝野黨團協商，因各黨團無法達成共識，游錫堃裁示，29日上午將舉行全院委員談話會，決定是否召開臨時會相關事宜。

柯建銘晚間表示，在今天游錫堃主持的朝野協商，國民黨團為了阻擋監察委員的人事同意權，而提出「廢除考監兩院」的政治擋箭牌，期盼國民黨不要打假球，而是真的能在未來修憲的路上，願意提出並且支持該理念，不要臨陣脫逃淪為笑柄。

柯建銘指出，民進黨自1986年創黨以來，始終主張廢除考監兩院，憲政必須回歸三權分立，卻長期遭到國民黨阻撓，然而歷史的時刻已經來臨，今天的朝野協商國民黨終於放下無謂的堅持，願意支持民進黨長期以來的憲政主張，民眾黨與時代力量對於廢除考監兩院也有共識，民進黨30餘年的努力，終於在今日守得雲開見月明。

柯建銘說，民進黨在創黨黨綱就已經明言，必須檢討大而不當的五權分立體制，因此從第二屆立法院開始，就已提出各種不同的修憲主張，包括廢除國民大會、廢除考試院與監察院，以及降低選舉年齡至18歲等，當中廢除考試院與監察院的提案，更是早在第八屆時提出，民進黨不但最早提出，也著力最深。

柯建銘接著說，國民黨在2004年強硬通過違憲的《真調會組織條例》，民進黨團由他本人領銜提出釋憲案，而大法官也因此公布釋字第585號解釋，明確宣告立法院具有三權分立的憲政制度中最重要的國會調查權，因此民進黨當時提出的釋憲案，更是促成台灣朝向三權分立憲政制度的重要推手。

柯建銘表示，總統蔡英文在2016年競選時，就曾提出廢除考監兩院的政見，民進黨團在蔡英文的第一個任期，即便因為修憲的高門檻以及國民黨的阻撓，無法直接修正憲法增修條文，但仍然極盡所能地達成長期以來的理想以及蔡英文的政治承諾，在2019年世界人權日以及美麗島事件40周年的當天，三讀通過《考試院組織法》及《監察院國家人權委員會組織法》，不僅縮短考試委員任期以及限縮其職權，更將監察院轉型成人權院，以符合國際巴黎原則的要求，並且不負人民所託，盡力完成政治承諾。

柯建銘指出，在本屆國會時代力量與民眾黨皆主張18歲公民權，也曾經正式拜會民進黨團，他也曾對兩黨表示，18歲公民權已經是朝野共識，但民進黨不會只有處理此議題，而是會提出整體的修憲版本，包括廢除考監兩院，民進黨不但走在潮流之先，更是實際的推動者，過去的努力不容抹煞，長期倡議的主張也不容遺忘。

至於在野黨認為，既然要廢除考監兩院，為何還要提名考試委員與監察委員，柯建銘則說，此種論述顯然毫無憲法意識，依據大法官釋字第632號，在目前的憲法規範上，若是總統消極不提名或立法院消極不行使人事同意權，將會破壞國家的憲政體制，是違憲的行為。因此，蔡英文積極擔負憲法職權，提名考試委員與監察委員，民進黨團也承擔憲法責任，要求召開臨時會，處理人事同意權，絕非在野黨所稱的酬庸或是濫權，而是尊重與執行憲法。

柯建銘強調，憲政改革的時刻終於來臨，盤踞在台灣上空數十年的憲政怪獸，終於在今天露出一絲改革的希望，這個世代政治人物最艱鉅的政治工程，也終於開展大步向前，漫漫長夜將盡，燦爛的民主新頁即將展開。

柯建銘期許，希望下會期啟動修憲程序時，國民黨不要食言而肥、臨陣逃脫，要與民進黨攜手共同廢除考監兩院，讓台灣迎接正常的國家憲政體制，擁有璀璨的民主時光。

此外，游錫堃晚間也透過臉書表示，在今天下午主持的黨團協商，雖然最後會議破局，但會中四個黨團皆公開主張要求修憲「廢考試院與監察院」，對於國內多數人期待已久，讓我國憲政體制邁向權責相符的「三權分立」，他已經看到曙光了。

其他人也看了這些...

陳菊任監察院長：即刻起退出民進黨、退出所有政黨活動
27監委完整名單看這裡！　總統府感謝黃健庭、陳伸賢婉拒提名
否認推薦副院長人選　蘇嘉全：要能跨越黨派、化解社會對立

更多熱門新聞...

陳建仁說明推薦陳伸賢原委　彈劾案不裁決、具工程專業
呂秀蓮痛心：監察院提名被當和諧的地方　不要汙辱民主
監察院恐成「輔選院」　王鴻薇指：黃健庭不能替陳菊背書

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／高雄市長補選登記將截止　民眾黨最後一刻推人選！徵召他出
驚悚瞬間曝光！氣爆玻璃噴濺「2騎士遭割傷」　店家傻：以為飛機
快訊／世界球王喬科維奇新冠肺炎陽性！　自辦網球比賽惹禍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大巨蛋又被抓包偷裝吸音棉！北市府：要求遠雄主動拆除

民眾黨推吳益政出馬參戰　高雄市長補選藍綠白爭鋒

快訊／高雄市長補選登記將截止　民眾黨在最後一刻推人選了！徵召他出線

游錫堃樂見廢除考監朝野有共識　柯建銘：國民黨別臨陣脫逃「淪為笑柄」

朱立倫：藍營餐敘「未觸及兩岸、改革」　話題圍繞高雄補選

「全力支持李眉蓁」　朱立倫、江啟臣達成共識：逆風也要高飛

洪秀柱出席餐敘：我來提醒江啟臣「2件事」　否則國民黨遲早被掃入歷史

快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔：盼再次產生高雄政治奇蹟！

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁！楊秋興「出乎意料」...曝賣菜郎女兒勝算

國民黨推李眉蓁參選高雄　黃國昌籲：別再上演帶職參選的舊戲碼

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

李佳穎被吳宗憲叫錯名字大傻眼　回敬憲哥：「菲哥」我還沒看XD

大巨蛋又被抓包偷裝吸音棉！北市府：要求遠雄主動拆除

民眾黨推吳益政出馬參戰　高雄市長補選藍綠白爭鋒

快訊／高雄市長補選登記將截止　民眾黨在最後一刻推人選了！徵召他出線

游錫堃樂見廢除考監朝野有共識　柯建銘：國民黨別臨陣脫逃「淪為笑柄」

朱立倫：藍營餐敘「未觸及兩岸、改革」　話題圍繞高雄補選

「全力支持李眉蓁」　朱立倫、江啟臣達成共識：逆風也要高飛

洪秀柱出席餐敘：我來提醒江啟臣「2件事」　否則國民黨遲早被掃入歷史

快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔：盼再次產生高雄政治奇蹟！

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁！楊秋興「出乎意料」...曝賣菜郎女兒勝算

國民黨推李眉蓁參選高雄　黃國昌籲：別再上演帶職參選的舊戲碼

不斷更新／林益全陽春砲在帶起4分大局　7局富邦11比2樂天

大巨蛋又被抓包偷裝吸音棉！北市府：要求遠雄主動拆除

手越祐也親回6醜聞「笑陪首相夫人」　身旁律師害網全歪樓：宮崎駿來了！

全台熱到爆！「一張圖」看完端午連假天氣　午後短暫雷陣雨地區出爐

昔十大槍擊要犯段樹文6/24遞補桃園市議員　上任後推動「孝行獎」

中印衝突解放軍至少40人死亡？　趙立堅駁斥：這是虛假信息

英國逐漸解封　英格蘭酒吧、電影院7月4日起重新開放

沒共識撤照！花蓮撤銷卜蜂許可執照　卜蜂：無法容忍將提訴願

快訊／林郅為重磅回歸台銀　本土巨塔即戰力加盟

崑大崇青社赴育幼院送暖　拍攝反串影片表達感恩

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

政治熱門新聞

50年前美國把釣魚台交給日本　謝長廷：當年只有2紙聲明

「私菸案」記大過　蔡英文警衛室主任陳敏華晉任少將

國民黨擬徵召高雄三連霸女議員

快訊／國民黨正式徵召李眉蓁參選高雄

擺攤霸捷連署遭驅！總部撇停罷傳聞：這3地繼續

陳菊掌監察院　柯建銘：全台找不到第二人

罷捷連署指控遭驅離　雙方爆激烈口角

王世堅酸北市府：大巨蛋停工5年竟像「變魔術」一樣快完工

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁　楊秋興曝勝算

陳其邁對手出爐 國民黨徵召李眉蓁

江啟臣勸進「換肝神醫」陳肇隆參戰

快訊／國民黨最快下午宣布徵召李眉蓁　「年輕議員都支持她」

更多熱門

相關新聞

游錫堃讓邱顯智「回到大學時代」

游錫堃讓邱顯智「回到大學時代」

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨立委柯建銘等人同步提請立法院在29日到7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。立法院長游錫堃23日下午召集黨團協商，時代力量黨團總召邱顯智透露，會後因為聽到游錫堃的一段話，讓他非常感動，「彷彿回到大學時代，閱讀《蘭陽之子游錫堃》時的悸動」。

臨時會協商破局　立院29日談話會

臨時會協商破局　立院29日談話會

擬投反對票　民眾黨再轟監委名單：政治酬庸

擬投反對票　民眾黨再轟監委名單：政治酬庸

邱顯智：廢除考監應儘速納入修憲

邱顯智：廢除考監應儘速納入修憲

陳菊掌監察院　柯建銘：全台找不到第二人

陳菊掌監察院　柯建銘：全台找不到第二人

關鍵字：

立法院臨時會游錫堃柯建銘

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

不顧嫩男友阻止　蕭亞軒直播1舉動網全傻眼！

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

旁人嗆要生就要教　女星2歲女兒神回

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面