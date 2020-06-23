游錫堃樂見廢除考監朝野有共識　柯建銘：國民黨別臨陣脫逃「淪為笑柄」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃23日下午召集黨團協商，討論臨時會相關事宜，雖然黨團對議程各持歧見，導致協商未達成共識破局，但就廢除考監兩院卻表達相同立場。對此，民進黨團總召柯建銘晚間表示，國民黨團為了阻擋監察委員的人事同意權，而提出「廢除考監兩院」的政治擋箭牌，期盼國民黨不要打假球，而是真的能在未來修憲的路上，願意提出並且支持該理念，不要臨陣脫逃淪為笑柄。

民進黨團22日提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。游錫堃23日下午召集朝野黨團協商，因各黨團無法達成共識，游錫堃裁示，29日上午將舉行全院委員談話會，決定是否召開臨時會相關事宜。

柯建銘晚間表示，在今天游錫堃主持的朝野協商，國民黨團為了阻擋監察委員的人事同意權，而提出「廢除考監兩院」的政治擋箭牌，期盼國民黨不要打假球，而是真的能在未來修憲的路上，願意提出並且支持該理念，不要臨陣脫逃淪為笑柄。

柯建銘指出，民進黨自1986年創黨以來，始終主張廢除考監兩院，憲政必須回歸三權分立，卻長期遭到國民黨阻撓，然而歷史的時刻已經來臨，今天的朝野協商國民黨終於放下無謂的堅持，願意支持民進黨長期以來的憲政主張，民眾黨與時代力量對於廢除考監兩院也有共識，民進黨30餘年的努力，終於在今日守得雲開見月明。

柯建銘說，民進黨在創黨黨綱就已經明言，必須檢討大而不當的五權分立體制，因此從第二屆立法院開始，就已提出各種不同的修憲主張，包括廢除國民大會、廢除考試院與監察院，以及降低選舉年齡至18歲等，當中廢除考試院與監察院的提案，更是早在第八屆時提出，民進黨不但最早提出，也著力最深。

柯建銘接著說，國民黨在2004年強硬通過違憲的《真調會組織條例》，民進黨團由他本人領銜提出釋憲案，而大法官也因此公布釋字第585號解釋，明確宣告立法院具有三權分立的憲政制度中最重要的國會調查權，因此民進黨當時提出的釋憲案，更是促成台灣朝向三權分立憲政制度的重要推手。

柯建銘表示，總統蔡英文在2016年競選時，就曾提出廢除考監兩院的政見，民進黨團在蔡英文的第一個任期，即便因為修憲的高門檻以及國民黨的阻撓，無法直接修正憲法增修條文，但仍然極盡所能地達成長期以來的理想以及蔡英文的政治承諾，在2019年世界人權日以及美麗島事件40周年的當天，三讀通過《考試院組織法》及《監察院國家人權委員會組織法》，不僅縮短考試委員任期以及限縮其職權，更將監察院轉型成人權院，以符合國際巴黎原則的要求，並且不負人民所託，盡力完成政治承諾。

柯建銘指出，在本屆國會時代力量與民眾黨皆主張18歲公民權，也曾經正式拜會民進黨團，他也曾對兩黨表示，18歲公民權已經是朝野共識，但民進黨不會只有處理此議題，而是會提出整體的修憲版本，包括廢除考監兩院，民進黨不但走在潮流之先，更是實際的推動者，過去的努力不容抹煞，長期倡議的主張也不容遺忘。

至於在野黨認為，既然要廢除考監兩院，為何還要提名考試委員與監察委員，柯建銘則說，此種論述顯然毫無憲法意識，依據大法官釋字第632號，在目前的憲法規範上，若是總統消極不提名或立法院消極不行使人事同意權，將會破壞國家的憲政體制，是違憲的行為。因此，蔡英文積極擔負憲法職權，提名考試委員與監察委員，民進黨團也承擔憲法責任，要求召開臨時會，處理人事同意權，絕非在野黨所稱的酬庸或是濫權，而是尊重與執行憲法。

柯建銘強調，憲政改革的時刻終於來臨，盤踞在台灣上空數十年的憲政怪獸，終於在今天露出一絲改革的希望，這個世代政治人物最艱鉅的政治工程，也終於開展大步向前，漫漫長夜將盡，燦爛的民主新頁即將展開。

柯建銘期許，希望下會期啟動修憲程序時，國民黨不要食言而肥、臨陣逃脫，要與民進黨攜手共同廢除考監兩院，讓台灣迎接正常的國家憲政體制，擁有璀璨的民主時光。

此外，游錫堃晚間也透過臉書表示，在今天下午主持的黨團協商，雖然最後會議破局，但會中四個黨團皆公開主張要求修憲「廢考試院與監察院」，對於國內多數人期待已久，讓我國憲政體制邁向權責相符的「三權分立」，他已經看到曙光了。

其他人也看了這些...

►陳菊任監察院長：即刻起退出民進黨、退出所有政黨活動

►27監委完整名單看這裡！ 總統府感謝黃健庭、陳伸賢婉拒提名

►否認推薦副院長人選 蘇嘉全：要能跨越黨派、化解社會對立

更多熱門新聞...

►陳建仁說明推薦陳伸賢原委 彈劾案不裁決、具工程專業

►呂秀蓮痛心：監察院提名被當和諧的地方 不要汙辱民主

►監察院恐成「輔選院」 王鴻薇指：黃健庭不能替陳菊背書



►振興一下我們的美麗