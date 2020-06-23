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為何讓陳菊退黨任監察院長？民進黨高層鬆口「全台找不到第二人」

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記者柯沛辰／綜合報導

總統府22日公布第六屆監察院委員提名人，擬由總統府秘書長陳菊擔任監察院長兼國家人權委員會主委。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，全台灣找不到第二個比陳菊更適合擔任國家人權委員會主委的人，國民黨應跳脫藍綠，從人權角度來看，不要做非理性攻擊。

總統府原先欲提名台東縣前縣長黃健庭，不料名單曝光後，引發朝野強烈反彈，如今隨著黃健庭公開婉拒，總統府22日重新召開記者會，公布正式人選，並將咨文送至立法院。不過，新北市前副市長陳伸賢21日聲明退出，因此名單上仍有2名遺缺。

▲▼陳菊出任監察院院長。（圖／翻攝陳菊臉書）

▲總統府公布名單，陳菊出任監察院院長。（圖／翻攝自臉書／陳菊）

柯建銘表示，監察院未來將轉型成人權委員會，雖然名單歷經黃健庭風波，但由陳菊出任院長兼第一屆國家人權委員會主委，不僅有時代及指標意義，全台灣也找不到第二個更適合的人。

他指出，陳菊50年來從未缺席民主運動，從黨外時期爭取言論自由，到處理原住民議題，一生都為人權努力，如今退出黨派，回歸人權工作，再適合不過。

柯建銘呼籲，國民黨、民眾黨及時代力量應該出來投票，行使同意權，特別是國民黨，不要用藍綠對立的角度去看，應該理性、嚴肅地從人權和歷史的高度來看待陳菊，還給她一個公道，不要做非理性攻擊。

▲▼立法院內政委員會-柯建銘。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨立院總召柯建銘。（資料照／記者黃克翔攝）

至於名單上的2個懸缺，柯建銘認為，應該在原定框架下繼續尋找人才，也盼人選有助朝野和諧，若現階段未能尋得，可以等到有好的人選再補提名，畢竟過去也有未提滿的前例。

柯建銘指出，立法院下個會期討論修憲，盼朝野共同努力，完成廢除考試院、監察院。至於臨時會議程安排，預計7月13日到17日處理監察院人事同意權案，也預留3天時間，以備有法案未處理完，再來處理。

對此，陳菊22日宣布，待立院人事同意權案通過，將退出民進黨。民進黨回應，將依《黨員入黨辦法》第7條規定，對擔任司法、監察委員及考試委員的黨員辦理黨籍註銷，待不再擔任上述職務，即予恢復黨籍。

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