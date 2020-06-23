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邱顯智：廢除考監兩院成社會共識　立院應儘速納入修憲

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▲▼時代力量黨團召開「廢除考監兩院，盡速納入修憲」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「廢除考監兩院，盡速納入修憲」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨立委柯建銘等人同步提請立法院在29日到7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。時代力量黨團總召邱顯智23日表示，廢除考監兩院是時代力量一貫的主張，社會各界、朝野黨團也都有共識，希望在下會期開議後，將廢除考監兩院排入修憲委員會議程。

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨團隨後提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案，立法院長游錫堃23日下午將召集黨團協商研商相關事宜。

時代力量黨團23日上午召開行「廢除考監兩院，盡速納入修憲」記者會，邱顯智表示，針對監察院人事案，時力黨團會從嚴審查，從這次的提名風波，可以看出社會各界、朝野黨團對於廢除考監皆有共識，盼在下會期能將廢除考監兩院排入修憲委員會議程。

針對民進黨團排定的臨時會議程，邱顯智也批評，民進黨團在議程中只排入司法院版本的「國民參審條例」，刻意忽略時力黨團版本的「陪審法」草案，時力黨團會堅持主張，將民間支持陪審法的聲音帶入朝野協商。

邱顯智表示，既然朝野都有共識要廢除考監兩院，「希望這一屆應該要是最後一屆了」，監委被提名人也應該提出廢除考監的具體時程與相應配套，監察院長上任後也應該將其具體化，讓大家相信真的是最後一屆的監察院。

邱顯智也說，時代力量支持國家人權委員會繼續存在，不過應該設在總統府之下或者相關獨立機關，如果朝野黨團都有共識，下個會期應該提出修憲案，具體討論廢除考監兩院的時程，讓權力回歸相應的單位。

此外，邱顯智也提及，時代力量黨團提出的「陪審法」草案不只是作為在野黨提出的版本而已，更乘載了台灣解嚴以來許多民間團體支持陪審制的呼聲，不理解為何民進黨團在臨時會議程中只排了司法院的「國民參審條例」，時力會積極主張應該將「陪審法」納入臨時會議程。

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