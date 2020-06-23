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臨時會議程朝野黨團協商破局　立院29日召開全院談話會

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▲▼立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨立委柯建銘等人同步提請立法院在29日到7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。立法院長游錫堃23日下午召集黨團協商，因各黨團無法達成共識，游錫堃裁示29日上午將舉行全院委員談話會，決定是否召開臨時會相關事宜。

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨團隨後提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。

民進黨團提案內容指出，臨時會中將審議「行政院函為支應前瞻基礎建設計畫後續4年之經費，請本院依『前瞻基礎建設特別條例』第7條第1項規定，同意辦理預算籌編案」、農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、強化我國護照、國籍航空之國際辨識度決議，處理考試院、監察院及國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。

提案指出，提請立法院自6月29日到7月22日召開第10屆第一會期第一次臨時會，29日中午舉行程序委員會、下午召開第一次會議；30日召開第二次會議；7月1、2、3、6、10、17日為第三次會；7月20、21、22日為第四次會。

游錫堃23日下午召集朝野黨團協商，研商「委員柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱等60人所提召開第10屆第1會期臨時會」相關事宜。

民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團預計在臨時會處理3項人事同意權案、3項法案，以及2項決議案，預計在第一週先處理2項法案，第二週處理考試院與NCC人事同意權案，最後才處理監察院人事同意權案，並保留三天的彈性時間，臨時會的時間為6月29日至7月22日。

時代力量黨團總召邱顯智說，臨時會要解決的事情很多，對於民進黨所提的議案都同意，希望這是最後一次行使考監人事同意權。不過攸關審判制度變革的重要法案，是否要放入臨時會處理，時力黨團的態度保留的，且時力黨團版本的陪審法草案沒有放進議程，「這點我們堅決反對」。

台灣民眾黨團總召賴香伶指出，臨時會的時間不到一個月，前後加總不過才24天，卻要處理這麼重要的人事同意權案、法案和公決案，司法變革看起來爭議不斷，國人也還不清楚陪審、參審制的內涵，不宜在臨時會審這麼重要的法案。此外，前瞻預算的執行率、檢討報告都不清楚，民眾黨團不能就這樣同意。

國民黨團總召林為洲則表示，臨時會主要是處理緊急而重大的事，國民黨認為監察院人事同意權不應在臨時會處理，對於監察院與NCC人事同意權案「我們不同意」。至於陪審、參審制牽涉司法界重大變革，也應該審慎處理，國民黨團認為在一般會期處理比較恰當。

由於朝野黨團對於臨時會議程各有歧見，民進黨團建議留待談話會表決處理，卻引發國民黨與民眾黨團退席抗議表達不滿，游錫堃最後裁示，因朝野黨團無法達成共識，立法院將於29日上午10時30分將舉行全院委員談話會，決定是否召開臨時會相關事宜。

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