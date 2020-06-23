擬投反對票或不投票　民眾黨再轟監委名單：政治酬庸

▲民眾黨團呼籲，臨時會應「廢考監重民生」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院長游錫堃23日下午召集朝野協商臨時會召開事宜，預計端午節過後將召開立院臨時會。台灣民眾黨呼籲，臨時會應優先處理民生相關法案，「輕重緩急順序先講清楚，先顧民生」；至於爭議不段的監委提名，民眾黨重申「廢考監」立場，並表示不投票、投反對票都納入考量。

民眾黨團總召賴香伶表示，此時最應該立刻用法制化來建置的，就是港澳條例第18條，此外，臨時會時間倉促，因此反對執政黨部分專法的修法，如陪審參審制。另外，考監兩院的人事部分還是主張暫緩提名，如果已經送進立院，黨團會針對廢考監兩院的部分提出想法，希望能在修憲時一併處理。

副總召張其祿表示，這次臨時會民進黨還編列前瞻特別條例預算，嚴正呼籲，執政黨必需講清楚優先順序，前瞻部分到明年7月才會到期，預算上在執行第一期的過程還有很多疏漏，甚至執行率不佳也沒有績效報告，「現在就要硬編列下一期，這是有問題」。張強調，不應隨意把民生法案延後，反而推了一些現在看不到績效甚至編預算上不急迫的事情，「輕重緩急順序先講清楚，先顧民生」。

立委邱臣遠則說，財政紀律、公開透明是民眾黨一貫主張，這次臨時會要談到前瞻計畫的部分，以現行執行率來講，除了台北市政府有達到8成外，很多縣市連5成都不到。他呼籲，國發會應成立前瞻專區，把所有相關資料上傳讓全民檢視，並考量後疫情時代總體產業，包括前瞻基礎建設的檢討，再去推動較妥適。

▲民眾黨立委賴香伶 。（圖／記者屠惠剛攝）

賴香伶也指出，這次提出監委名單，包括前立委葉宜津、田秋堇等人過去都曾提案連署廢考監，王榮璋、賴振昌等人也曾支持過，「這樣一個名單，充分顯示並不是總統講的跨黨派也不是多元思考，很多還是涉及到政治酬庸或是派系平衡」。

「基於這樣也更讓我們不放心，讓他們通過提名是對監院的官箴督考有益。」賴香伶說，民進黨執政到現在遲遲不肯做一次性的憲改工程反而題好提滿，這樣的票民眾黨還是採取投不下去，但基於國家人權委員會是一個新的進展，黨團還是會斟酌，「總體上黨團也許是投不下去或是投反對，都會考慮」。