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罹患妄想型思覺失調症　彰化男持刀刺傷母子重判6年

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▲姚男持刀刺傷許母腹部，被重判6年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲患有妄想型思覺失調症姚男持刀刺傷許母腹部，被重判6年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

姚姓男子患有妄想型思覺失調症，妄想稱許男家人對他下符咒，只要將許母刺殺便可破除符咒，2019年10月，入侵許母住處，看見許母躺在床上，拿水果刀刺入許母腹部後隨即逃離現長，居家照護人員發現後，立即送醫急救挽回一命，彰化地方法院則被依殺人未遂罪，將姚男判處有期徒刑6年。

姚男向法官辯稱，當時有先問許男的家人才進入，雖然有持刀刺許母，但沒有想到要刺死她，因為長期吃腦神經的藥，有幻聽幻覺，是因為許母對我下符咒，刺她是要讓咒語消失，因為意識不清，才會犯案。

姚男的律師則稱：姚男經過許男同意才進入許母房間，並非侵入住宅，且被告長期受精神疾病影響，認為許母對他下符咒，姚男在無法分辨現實與虛幻，才會持刀刺許母，目的並不是要致告訴人於死，而是要讓咒語消失，故應成立傷害罪，而不是殺人罪。

地院法官審理時，認為姚男明確表示他知道殺人是不對的行為，對於員警、檢察官的提問，並無答非所問、虛談的情形發生，亦能主動陳述當時如何進入告訴人房間、持刀刺往何處、刺告訴人的目的在於讓咒語消失，鬼才會死等等情節。

法官審酌姚男之前也曾傷害許男，竟又持刀刺殺許母，竟又再度持刀刺殺許母，造成許母嚴重外傷，致死率甚高，危及生命，且未能與告訴人達成和解，難認姚男於犯罪後積極彌補損害，另考量被告經診斷為「思覺失調症」，精神疾病已經25年，被告又因病識感不佳、未按時就醫服藥、飲酒，才會發生本案，因此依殺人未遂罪，判處有期徒刑6年，在服刑完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，全案仍可上訴。

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