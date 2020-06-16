女中醫踹警怒嗆：吃屎！律師持「思覺失調」鑑定　法官判有罪理由曝

▲女子在電梯打鄰居被送往派出所，卻對員警飆罵動粗。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳羿妏／嘉義報導

嘉義一名吳姓女子患有思覺失調、妄想症，去年1月間搭乘住家電梯時稱「電梯有異味」，持傘朝一旁的張姓鄰居揮舞猛戳，隨即揚長而去，事後由管理員發現後報警處理，孰料，吳女遭警方攔下，前往派出所途中，卻脫口飆罵「X你娘老基掰」，還踢踹員警，當場被依妨害公務送辦。

事情發生於去年1月17日晚間8時許，吳女在電梯內攻擊張男後，被警方攔查帶往派出所調查，卻直接對員警飆罵三字經，嗆聲「警察都吃屎」、「X你娘不要拉我」，還踹傷員警膝蓋，被以現行犯逮捕。

▲電梯內覺得有異味，女子拿起雨傘揮舞打鄰居。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

吳女否認犯行辯稱，住家大門被撞，有打電話報警，後來要趕去刷卡買冰箱，卻來了一堆警察，當時有跟員警說要先處理冰箱的事，才請他們到家裡勘驗，沒想到當街被毒打；而吳女辯護律師則提出醫院鑑定報告，認為吳女已達《刑法》第19條第1項所規範的條件，主張應判無罪。

根據全國法規資料庫指出，《刑法》第19條第1項，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。

不過法官認為，醫院鑑定書雖表示吳女精神狀態有達《刑法》第19條第1項標準，但鑑定書內容也有提到「吳女意識清楚，外觀儀表尚整潔，身材中等，會談過程中，注意力尚可，情緒穩定，態度配合，對於問題的回答可切題」等語，認為吳女雖患有思覺失調，但對外界事務的知覺、理會、判斷作用並未全然喪失。

嘉義地院審酌吳女初犯，畢業於某醫藥大學中醫學系、某國立大學化學系，且領有中醫師證書，經濟狀況為中產階級，依侮辱公務員、妨害公務執行罪，判拘役80天，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且應於判決確定日起1年內，接受11小時法治教育課程，全案可上訴。



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