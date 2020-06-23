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【黃寶慧】慧眼看天下／印度甩「不用槍」協議！？　施孝瑋：中印擁核武　不用熱兵器避衝突加劇

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中印邊界駐軍6月15日深夜發生死傷鬥毆衝突後，中國大陸與印度6月22日舉行軍方高層會晤。根據印度時報報導，中共南疆軍區司令柳林少將與印度第14集團軍指揮官辛格（Harinder Singh）中將，兩人是繼6月6日會晤後再次對話，不過雙方對邊境領土爭議分歧仍大、對峙危機尚未解除。根據《印度斯坦時報》(Hindustan Times)引述兩名印度資深官員的說法，印度陸軍已經下令批准邊防指揮官不用再遵守中印「不開火協議」，意即打破目前中印兩國部隊不帶槍枝的規定，這等於為中印邊界領土爭議加油添火嗎？軍情與航空網站主編施孝瑋在《慧眼看天下》節目中表示，中印兩國先前兩度簽訂協議約定，在雙方爭議邊境不使用熱兵器，是因為一旦使用熱兵器，中國龍和印度象都是核武國，邊境衝突會一發不可收拾！

另外從新聞中可以看到，大陸官方一直遲遲不願公布與證實解放軍的傷亡數字；不過印度國內已經掀起反中情緒，各地都有人呼籲抵制中國產品、還有人焚燒中國五星旗抗議，更傳出印度政府計畫提高對來自中國商品的關稅；淡江大學財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中點出，中國大陸之所以不公布死傷人數，除了是為避免激起國內的民族情緒，同時也是為了讓兩國，在未來可以針對領土主權問題，來做討論。而《印度時報》的社論指出，中國大陸為制衡印度，會與印度的宿敵巴基斯坦連結更緊密，同時也積極拉攏斯里蘭卡、尼泊爾等。

在軍事方面，專家表示印度近期，向最北部的邊界投放了大量的兵力，通過貨運列車運載了大批T-90、T-72主戰坦克；大陸央視也在17號報導解放軍西藏軍區在西北高原舉行大規模的軍演，雙方邊境大軍集結、有沒有可能爆發自1962年以來的中印大戰？施孝瑋表示，雖然雙方氣氛看起來相當劍拔弩張，但他認為兩邊都是有核武的大國，而且印度軍力還是略輸給解放軍的；另外中國大陸環球時報總編胡錫進更表示，印度軍隊若和中國開戰，只是拿雞蛋碰石頭，毫無勝算。因此雖然雙方都在大動作演習、進行備戰，但在邊境開戰的可能性並不大。
更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：中印爆嚴重死亡肉搏 衛星曝大軍集結 解放軍不公佈死傷隱情!? 川普遭爆求習近平助連任!? 美中夏威夷閉門會談 7小時冷如冰!?

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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