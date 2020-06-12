【黃寶慧】慧眼看天下／同黨大咖紛倒戈　川普11月下台？！　華為專利費反封殺　中企華爾街除牌潮！？

新聞節目中心／綜合報導

美國本週新冠肺炎確診人數，已經突破兩百萬；伴隨經濟嚴重衰退，和全美反種族歧視示威潮，一連串的天災人禍讓選民，對於美國總統川普的危機處理能力打上一個大問號，而對執政者的不滿，也直接反應在民調上。根據美國CNN的最新民調，民主黨候選人拜登支持率高達55%，領先川普有14個百分點之多；另外共和黨多名重量級大老也紛紛倒戈，公開表態不支持川普競選連任，距離大選僅剩5個月，川普還有什麼招，可以挽救落後一大截的民調嗎？另外我們也看到川普，又設立一項新法案，要求在美國上市的外國公司，加強訊息披露，否則將不能在美國上市，外界紛紛猜測，這則法案就是針對中國大陸而來；不過哈佛大學教授指出，川普政府這麼做恐怕會對美國投資者不利，那華爾街能接受嗎？《慧眼看天下》第102集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉，和淡江大學戰研所副教授李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際最新發展與情勢。

▲美國總統川普民調崩盤，連任之路岌岌可危（圖／達志影像／美聯社）

英國加入美國陣營 聯手封殺華為?

在美國針對華為，設立許多禁令和限制後，根據外媒報導，英國也將改變政策走向，除了與其他企業接洽，商討5G設備的供應，還希望在2023年可以完全排除掉華為；而面臨多方夾殺，華為也發表聲明，堅稱他們是「百分之百」的私人企業，絕對會遵守世界各國的法律和限制，同時強調公司為英國的5G建設，提供最佳設備，並表明如果遭到封殺，華為對英國大學和其他機構的支持，可能也會受到連累。

▼在美國封殺華為後，據傳英國也將改變政策走向（資料照／達志影像／美聯社）



川普諷G7過時 想組G10圍堵中國

七大工業國高峰會G7今年由美國輪值主辦，原本美國總統川普要在六月底於華府舉辦，沒想到德國總理梅克爾以疫情還沒完全控制為由，第一個表態拒絕出席，這讓川普很沒面子，一周後無預警宣告要在九月前撤回9500名的駐德美軍，這也讓美德兩國的關係，惡化到二戰以來最差。另外川普也在5月30日表示G7「是個過時的國家集團」，他考慮擴大邀請澳洲、印度、韓國參加變成G10峰會，而根據白宮官員透露，這次峰會上將討論如何因應中國，有專家指出，川普就是想藉由G7會議，在國際上集體圍堵中國大陸。

▼美國總統川普考慮擴大邀請澳洲、印度、韓國參加變成高峰會，集體圍堵大陸。（圖／達志影像／美聯社）



海南島打造自貿港 拚全島「零關稅」

就在香港的國際金融地位看似搖搖欲墜之際，北京當局似乎又給了香港一記打擊，日前大陸公布「海南自貿港建設方案」，就是要把海南島打造成中國大陸第一個自由開放的貿易商港，未來5年內要為海南島的轉型打下基礎，並在2035年達成開放經濟的新模式；而海南自貿港，未來就有望成為東南亞地區最大的自由貿易區，外界解讀為根本是大陸有意以海南取代香港，不過大陸官方8日就出面闢謠，表示海南自貿港和作為國際自貿港的香港定位本就不同，重點發展產業也不同，雙方互補關係大於競爭，並非取代。

▼日前大陸公布「海南自貿港建設方案」，要把海南島打造成中國大陸第一個自由開放的貿易商港 。（圖／七逗旅遊網提供）

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。