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【黃寶慧】慧眼看天下／孟晚舟案首戰敗訴 聶建中：美對華為往死裡打

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新聞節目中心／綜合報導

華為首席財務官孟晚舟的引渡案日前遭加拿大法院判定是「雙重犯罪」，意味著孟晚舟仍無法重獲自由，引渡赴美案將持續進行。美國這個月15日才對華為祭出終極追殺令，如今孟晚舟案續審，又再度引發美國、加拿大還有中國大陸的外交大戰。淡江大學財金系教授聶建中就在《慧眼看天下》表示，美國根本是對華為往死裡打，如今的美中貿戰，儼然已升級為猛烈的科技戰。

聶建中指出，美方指控孟晚舟違反對伊朗制裁令，但實質上卻近似「莫須有罪名」；華為創辦人任正非去年曾表示，華為在每個國家都是「依法行事」，亦遵守出口相關禁令，不過美國司法部上個月所提出的16項罪名當中，其中一項證據顯示華為從2010年就與伊朗私下往來。聶建中強調，由於美國對伊朗10多年下來，每年都祭出不同程度的經濟制裁，華為在與伊朗簽訂訂單後，多年後又遭逢一波波鬆緊不一的禁令，因此聶建中認為，如今美方將10年前的往來冠上10年後的罪名，真的算有罪嗎？雙方說法不一。

華為財務長孟晚舟至今被拘留加拿大，雖中方不斷抗議，試圖要求加拿大釋放孟晚舟，但加拿大總理杜魯道表示，加拿大擁有獨立司法系統，不會受到政治人物干預或藐視。不過聶建中在慧眼看天下節目中就強調，獨立的司法系統其實不盡然等於公正客觀的系統；美方用盡心思，從當初的懷疑，至今列舉出10多項指控，扣上一項項罪名，把華為死裡打，就是因為華為公主孟晚舟身分太特殊，加上華為集團又是中國大陸官方支撐的戰略性企業，美國才會大動作追捕孟晚舟，而且也算是對華為創辦人發起心理戰，打擊華為集團之餘，亦打擊華為背後的大陸勢力。

2020年對華為來說，是難關特別多的一年。原本才說不顧美國反對、要繼續用華為通訊設備的英國，現在也傳出首相強生決定接受反華派議員的訴求，全面排除華為在英國的市場，這是繼川普以國家力量全面封殺華為後，又一個國家對華為出了重手，以美國為首的西方國家陸續對華為展開圍堵，掀起的骨牌效應驚人，聶建中認為，這是美中後貿易戰時期，又一個中場插曲，結果究竟會如何，還是未知數。

因為貿易戰演變至今，表面上雖為貿易競爭，但實為美中兩展開猛烈「科技戰」，聶建中點出，大國博奕的背後，接下來戰線預計會拉到未來國際貨幣大勢DC（數位貨幣）上，美國目前握有兩項關鍵籌碼，一是軍事、另一項便是美元貨幣霸權；中國大陸試行央行數位貨幣電子支付（DCEP）的消息，於4月中旬左右傳出，DCEP的問世，也被外界解讀為對美元霸權發起的挑戰，過去美國檢方起訴華為和中興違反出口禁令，證據就是與伊朗進行貿易的金流紀錄，但隨著區塊鏈與數位貨幣技術發展成熟，中國大陸未來若發展另一個金融平行宇宙，正式和美元脫鉤，那麼美國的監管就會變得困難。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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