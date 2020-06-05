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【黃寶慧】慧眼看天下／民調慘！川普「軍隊清場」急轉彎　美報復禁陸航班　33中企黑名單

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新聞節目中心／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德，日前遭白人警察以膝蓋壓頸，窒息而死，引發全美大規模的示威抗議，至今已經超過一星期，對此美國總統川普揚言要祭出鐵腕政策，放話說要派聯邦軍隊回美國本土，幫助各州政府進行鎮壓；此話一出引起巨大迴響，除了遭多名州長反對之外、國防部長艾斯培更直接表示，自己不贊成這個決定，公開槓上川普；而根據路透民調，有高達4成的民眾，對川普面對示威時的表現非常不滿，支持率更是狂輸對手拜登10%；川普政府對疫情防控的差勁表現還歷歷在目、現在對示威抗議的處理也引發龐大民怨，這些會不會對11月的總統大選，造成關鍵影響呢？在美中貿易戰方面，美國商務部宣佈，在五月列入黑名單的33家中資企業，將從5日開始實施新的經濟制裁；而據彭博社報導，中國大陸也不打算示弱，除了暫停部分美國農產品進口之外，還取消了數量不詳的美國豬肉訂單，雙方的針鋒相對之下，會不會影響，美中所達成第一階段的貿易協議呢？《慧眼看天下》第101集，邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋，和淡江大學財金系教授聶建中，與主持人黃寶慧深度分析國際最新發展與情勢。

▲美國總統川普面對疫情和示威時的差勁表現，引發許多美國人不滿（圖／路透）

▲美國總統川普面對疫情和示威時的差勁表現，引發許多美國人不滿（圖／路透）

中印對峙升級 邊境衝突一觸即發
中國大陸和印度軍隊，從5月初開始，就在兩國邊境爆發多次衝突，從一開始的拳腳相向、互丟石塊，如今卻演變成兩國部署兵力，展開軍事集結；雖然目前雙方都表示局勢穩定可控，也都希望透過外交對話來解決問題，但兩邊卻都沒有要撤兵的跡象；美國總統川普日前主動表示，願意出面當調解人，但大陸外交部並不領情，還在記者會上宣布，中印之間的問題，不需要第三方介入。

▼中印雙方在班公錯的邊境線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▼中印雙方在班公錯的邊境線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

北韓新宣傳戰？ 首位Youtuber誕生！
一向封閉的北韓，最近居然親自揭開了神祕面紗，讓一名年輕女孩登上Youtube，介紹當地風土民情，成為北韓第一位「網紅」。這位名叫恩雅的女孩，在影片中講著一口流利英文，帶觀眾深入北韓，讓外界得以在疫情期間，一窺北韓內部的最新情形，似乎也有意平反，謠傳平壤深受疫情衝擊的說法，但北韓真的未受到任何影響嗎？現在有消息指出，北韓正在販售17年來首度發行的公債，目的是向北韓菁英籌措外幣，以支應國家預算，而且還不保證償還，如果消息屬實，這也意味著北韓面臨了嚴重的「經濟大衰退」。

▼北韓最近一改傳統作風，改採軟性的網路宣傳戰

▼北韓最近一改傳統作風，改採軟性的網路宣傳戰（圖／路透）

傳承美饌！ 廣西柳州設「螺螄粉」學院
繼小龍蝦學院、熱乾麵研究院後，中國大陸最近又開設了「螺螄粉學院」，計畫每屆培育500名學員，傳承發揚當地小吃。螺螄粉是廣西省柳州市特有的一種米粉，湯底由螺螄熬製而成，再加上酸筍、花生、油炸腐竹等配料，一道螺螄粉具有辣、鮮、酸、燙等風味，味道相當特殊，今年1到4月，大陸螺螄粉料理包外銷更寫下新紀錄，短短4個月出口額就達到去年全年的2倍多，讓螺螄粉成為時下最夯的新興美食產業。

▼螺螄粉是廣西特有的一種米粉，具有辣、鮮、酸、燙等風味，味道相當特殊（圖／記者謝璩安攝）

▼螺螄粉是廣西特有的一種米粉，具有辣、鮮、酸、燙等風味，味道相當特殊（圖／記者謝璩安攝）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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