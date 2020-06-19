　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／川普遭爆猛料　求情習近平助連任！？　中印邊境喋血衝突　大軍集結高原開戰！？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普選情目前相當不樂觀，根據路透社的最新民調，尋求連任的他支持率掉到35%，創下7個月以來的新低；在此同時美國前白宮國安顧問波頓，將在23號出版回憶錄，華爾街日報搶先曝光的內容非常勁爆，透露川普在去年6月，也就是G20大阪峰會期間，曾經向中國國家主席習近平請求，希望中方可以運用中國的經濟實力幫他打贏2020選戰，還說習近平是「中國史上最偉大的領導人」那麼這本書，會不會再重次創川普疲弱的選情呢？另外本周中印軍隊，也爆發了自1975年以來最嚴重的流血死亡衝突，造成印度軍人至少20人死亡、同時傳出解放軍也有多人死傷；中印兩大國真的有可能，在此時爆發第二次的中印戰爭嗎？中國龍和印度象，哪邊比較有優勢呢？《慧眼看天下》第103集，邀請到淡大財金系教授聶建中、軍情與航空網站施孝瑋主編，與主持人黃寶慧，深度分析國際最新發展與情勢。

▲波頓曾擔任白宮國安顧問，現在卻寫書大爆川普的料。（圖／達志影像／美聯社）

▲波頓曾擔任白宮國安顧問，現在卻寫書大爆川普的料。（圖／達志影像／美聯社）

北京確診狂飆 社區恢復封閉式管理
才要準備全面恢復衝刺經濟的中國大陸，首都北京卻爆發了第二波新冠肺炎疫情，短短幾天確診病例逼近200人，多數都跟「新發地果菜批發市場」有關，而北京市政府緊急將防疫等級由三級提高至二級，並恢復全面社區封閉式管理、19號起省際客運全部停運；不過大陸官方似乎對疫情相當有信心，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友18日就表示「北京疫情已經控制住，未來病例數會越來越少。」而除了北京，全球新冠疫情確診病例還在增加，巴西疫情增長最快，確診病例已經快要破百萬，僅次於美國。

▼北京爆發第二波疫情。（圖／記者任以芳攝）

▼北京爆發第二波疫情。（圖／記者任以芳攝）
北韓軍事動作頻頻 怒炸韓聯辦
根據韓聯社報導，北韓在16日下午兌現金與正先前所發表的談話，直接把南北韓聯絡辦公室給炸毀，讓南北韓在2018年4月板門店峰會後，關係再度次陷入冰點；北韓還放話，威脅要派兵進駐兩韓邊界的非軍事區，同時恢復所有的軍事佈署；種種動作讓世界各國都跳出來喊話，呼籲平壤當局要克制，美國總統川普17日更直接宣布，要把美國對北韓的現有制裁延長一年，理由是北韓持續構成「異常且非比尋常」的威脅。韓聯辦一向被認為是兩韓間的和平象徵，北韓為什麼選在這時候出手炸毀？背後牽扯到的原因又是什麼？

▼北韓在16日下午炸毀韓聯辦，讓南北韓關係再度次陷入冰點（圖／達志影像／美聯社）

▼北韓在16日下午炸毀韓聯辦，讓南北韓關係再度次陷入冰點（圖／達志影像／美聯社）
亞特蘭大非裔男子遭警擊斃 再掀示威潮
美國反種族歧視示威還沒完全平息，亞特蘭大市12號晚間卻再度傳出警察執法開槍擊斃非裔男子，再度引爆非裔團體發動示威抗議，面對一連串警察執法不當引發民間要求警界改革聲浪，美國總統川普16日簽署了警察改革的行政命令，嚴禁警察非必要時使用鎖喉手段。另外川普在西點軍校畢業典禮致詞完，被媒體拍到走斜坡時步伐不穩，還有雙手捧水杯的畫面，讓一些評論家質疑，川普的健康狀況是不是出了問題？

▼一名非裔男子又遭警方擊斃，引發巨大示威浪潮（圖／路透）

▼一名非裔男子又遭警方擊斃，引發巨大示威浪潮（圖／達志影像／美聯社）（圖／路透）

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
醫院探病限制全面放寬！「不限病房科別、住院日數」2時段最多2
睡醒裸體開視訊…男友爆氣：妳跟誰上摩鐵？ 　她說被下藥撿屍慘
快訊／桃園父母虐殺7個月大女嬰　「塑膠袋裝屍」埋在新屋沙灘
同事介紹男友...單身妹驚見「熟悉初戀照片」：超扯！男本尊回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國辦「一帶一路」視訊會議　譚德塞大讚：有助實現全民健康覆蓋

美16歲少女破世界紀錄釣獲「264kg巨大石斑魚」　重量為她的5倍

北韓秘密「地下海軍基地」曝光！對南韓威脅最大　專家揭致命弱點

最盼台灣觀光客回流！　日本最新民調曝光：大勝香港越泰中澳

【黃寶慧】慧眼看天下／川普遭爆猛料　求情習近平助連任！？　中印邊境喋血衝突　大軍集結高原開戰！？

抗疫隊長佛奇：新冠疫苗將問世 美國不必再進一步封鎖

富士急樂園2社長親自示範「搭雲霄飛車不尖叫」　網笑翻：手在抖欸

大哥哥醉後變渣男！女童臉遭狂咬大叫...下秒「私密處慘被摸」

母嫌「尿黑又臭」！11歲童被逼「4小時灌2.8L水」　狂嘔一夜「嘴吐泡沫」亡

左手癢2星期！夫妻連買「生日號碼」樂透38年　爽中121億頭彩

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

李佳穎大方認愛「圈外男友」　自爆對方求婚就會答應

中國辦「一帶一路」視訊會議　譚德塞大讚：有助實現全民健康覆蓋

美16歲少女破世界紀錄釣獲「264kg巨大石斑魚」　重量為她的5倍

北韓秘密「地下海軍基地」曝光！對南韓威脅最大　專家揭致命弱點

最盼台灣觀光客回流！　日本最新民調曝光：大勝香港越泰中澳

【黃寶慧】慧眼看天下／川普遭爆猛料　求情習近平助連任！？　中印邊境喋血衝突　大軍集結高原開戰！？

抗疫隊長佛奇：新冠疫苗將問世 美國不必再進一步封鎖

富士急樂園2社長親自示範「搭雲霄飛車不尖叫」　網笑翻：手在抖欸

大哥哥醉後變渣男！女童臉遭狂咬大叫...下秒「私密處慘被摸」

母嫌「尿黑又臭」！11歲童被逼「4小時灌2.8L水」　狂嘔一夜「嘴吐泡沫」亡

左手癢2星期！夫妻連買「生日號碼」樂透38年　爽中121億頭彩

日職／王柏融開幕戰熄火靠保送上壘　火腿遭西武完封

中職／統一獅新洋投　傳出12強前韓職投手戴順　去年被索沙取代

撞擊影像曝光！金門大媽騎車橫越馬路　慘遭自小客撞飛

不斷更新／李宗賢投手強襲球、范國宸滿壘安打　3局富邦4比1統一

中國辦「一帶一路」視訊會議　譚德塞大讚：有助實現全民健康覆蓋

批提名黃健庭「荒謬」、政壇大笑話　綠委王美惠：會投下反對票！

不斷更新／雙洋投封鎖打線　3局樂天2比0領先兄弟

被通緝也要騙！血崩哥化身鴻海工程師　騙店家「小孩不舒服」詐1千元

中職／統一外野三帥齊開轟　陳傑憲笑嘆：終於追上你們

斜槓人生又一筆　陳迪當選國際網總巡迴賽小組選手代表

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

國際熱門新聞

17歲少女揭「40人亂倫交配家庭」超噁內幕

遭青瓦台批無禮！金與正嚇傻「沉默不語」

日將率先鬆綁4國入境限制　日網友傻眼：台灣呢？

白色不明飛行物　日本政府回應了

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

中印激戰6小時！血腥戰場曝

更／「解放軍土製郎牙棒」曝！中方釋放10印均俘虜

金與正放狠話修理南韓　金剛山恐淪為下一目標

川普：中國可能故意讓病毒擴散　破壞他國經濟

即／紐西蘭海域規模7.4淺層強震

潘蜜拉安德森被爆 一夜床戰12回

中印衝突只能丟石頭　因兩國有協議

她10歲淪「爸爸的洩慾娃」19年後發狠復仇

日擬7月開放越泰入境　台灣要等到秋天

更多熱門

相關新聞

搶攻青年支持？朱立倫拋撕掉賣台標籤

搶攻青年支持？朱立倫拋撕掉賣台標籤

對於高雄市長補選，民眾黨、國民黨仍未推出人選。欲為2022鋪路的民眾黨，主動拋「藍白合作」，但國民黨仍堅持自推人選，合作恐無望。國民黨17日也宣布，下周三（24日）將公布補選人選，是否代表目前3女1男名單全出局？屆時出馬人選能否真能守住高雄藍天？。《雲端最前線》18日邀請立法委員陳玉珍、台北市議員王世堅以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

鑫馬獎誕新星　名導明星頒獎助陣

鑫馬獎誕新星　名導明星頒獎助陣

「全球獨創」劍舞搶先看！

「全球獨創」劍舞搶先看！

開車直播！　「0剎車撞貨車」妻女當場死亡

開車直播！　「0剎車撞貨車」妻女當場死亡

迎接後疫情時代！「藝」起防疫兼玩樂

迎接後疫情時代！「藝」起防疫兼玩樂

關鍵字：

黃寶慧慧眼看天下直播聶建中施孝瑋

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

吳宗憲「昨天才知道女兒要嫁人」：很大驚嚇！

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

影／產女裝袋成嬰屍！女大生回教室考試…同學見腿上血跡嚇傻

影／冷氣師傅曝1天工錢「等於高階主管月薪」

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」

小龍蝦「2大敗筆」在台灣紅不起來！

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

滿月屁汪→滿臉白毛！她真情告白逼哭網

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面