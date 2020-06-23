三峽大壩若潰堤「洪水一路淹到上海」　宜昌50萬人30分鐘毀滅！恐怖後果曝

▲三峽大壩。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

受連日強降雨影響，四川阿壩水文水資源勘測局23日淩晨4時30分宣佈升級洪水橙色預警，三峽大壩潰堤疑慮再度浮上檯面。微博日前瘋傳一篇分析文章，稱一旦全面「潰壩」，百餘億立方公尺的洪水將在短時間內下泄，洪水一路沖到上海，造成的災害損傷難以估計。

▲ 三峽大壩洩洪。（圖／美聯社）

該片文章分析了潰壩具體傷亡。內容寫道，若三峽大壩全面潰堤，百餘億立方公尺的洪水將會在短時間內下泄，從水壩至長沙市之間沿岸會遭受洪水直接衝擊，災害損失慘重。

內容顯示，洪峰最大流量將以每秒100至237萬立方公尺，下泄速度高達每小時100公里，與高速公路上飛馳的汽車相同，到達並損壞葛洲壩大壩再進入宜昌市區。然而宜昌市地面的平均高度不到海拔50公尺，當洪水位高達海拔64至71公尺時，全市已在水下20公尺處，「宜昌市的居民幾乎沒有機會逃生，因為在潰壩後的半個小時，洪峰已經就到達宜昌市，僅宜昌一市的人員損失將高達50萬。」

除宜昌市外，江漢平原、武漢、京廣、京九鐵路等都保不住。文章指出，洪峰10小時內到武漢，一天內到南京，十幾、幾十公尺高的洪水沖垮建築樓房，「很難想像民眾能逃出生天，淹死多少人恐怕都難以統計。」文章發出後網友熱議，但沒多久就被微博官方刪除。

在11日舉行的水旱災害防禦情況新聞發佈會上，大陸水利部副部長葉建春表示，當前中國已全面進入汛期，共有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水，要高度重視3大風險，即超標洪水、水庫失事、山洪災害，並提到防災目標之一是水庫不因工作不到位造成垮壩失事。