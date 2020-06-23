堤壩已變「泥漿瀑布」！水淹1公尺「三峽大壩恐潰堤」...為1940年來最大洪災

▲連日暴雨，重慶綦江22日畫面。（圖／人民網）

圖文／CTWANT

大陸近日豪雨成災，雨勢至今未止，長江中下游許多地區都受到影響。「中國天氣網」表示今、明（23、24日）江蘇大份地區雨勢較強，恐有暴雨發生：其中貴州銅仁21日單日最大降雨量達116.9毫米，已出現山洪和嚴重積水，傳出已有3人死亡，而重慶市已於昨日開始救援並安置受困民眾。

▲重慶市淹水情況。（圖／人民網）

▲重慶市淹水嚴重，救難人員幫助居民撤離。（圖／人民網）

綜合陸媒報導，中國天氣網表示今、明日江蘇各地雨勢依舊很大，淮河以南地區中到大雨，部分地區可達暴雨。今日上午6時49分中國天氣網發布暴雨黃色預警信號，預計未來24小時內南京、淮安、揚州、泰州、鎮江、常州、無錫、南通、鹽城等地區的6小時降雨量將達超過50毫米，並可能發生短時強降雨、雷雨等狀況。

▲四川部份地區淹水已超過1公尺。（圖／新京報微博）

位於三峽大壩上游的四川同樣也持續降雨，四川省氣象台發布暴雨藍色預警、雷電黃色預警信號，重慶綦江部份社區已出現嚴重積水，相關人員昨日就開始救援受困民眾，已轉移超過10萬人並分散安置2.9萬人。有傳言若豪雨不止，三峽大壩恐面臨潰堤危機。

▲貴州堤壩變成泥漿瀑布。（圖／環球網）

貴州省也因連日降雨造成災情，八一農貿市場超過50間商店被水勢淹沒，積水已超過1公尺高，堤壩甚至變成另類的泥漿瀑布。據大陸官方統計數字，此次洪水是1940年來最大，貴州已有3人死亡，但有的媒體卻指已有20人死亡，數字尚未統一確定。

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