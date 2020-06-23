三峽大壩告急！　上游四川阿壩水資局清晨升級「洪水橙色預警」

▲三峽大壩洩洪。（圖／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

近來三峽大壩是否變形，可能導致崩塌一事引起討論。剛好大陸正值汛期，上由重慶、四川等處陸續發佈洪水警報，四川省阿壩水文水資源勘測局23日淩晨4時30分也宣佈升級洪水橙色預警。

根據四川省阿壩水文水資源勘測局消息，受強降雨及上游來水影響，小金水文站、瑪律康水文站、桑坪水文站、雜穀腦水文站已超過保證水位，且都持續上漲中，發佈洪水橙色預警，提醒沿岸相關單位及民眾加強防範，及時避險。

而四川省甘孜水文水資源勘測局22日中午已率先發佈洪水橙色預警，受強降雨及上游來水影響，丹巴縣丹巴水文站發生超過保證水位洪水，預計水位還將繼續上漲。

▲重慶綦江22日出現1940年以來最大洪水。（圖／翻攝自央視）

受上游來水及電站調控影響，瀘定縣瀘定水文站發生超過保證水位洪水，預計水位將維持在保證水位上下。甘孜水文水資源勘測局繼續對丹巴縣、康定市、瀘定縣發佈洪水橙色預警，提請沿岸相關單位及社會公眾加強防範，及時避險。

另外長江水利委員會水文局22日下午宣佈，繼續發佈洪水黃色預警，烏江來水再次迅速增加，下游支流芙蓉江、郁江發生較大洪水，「烏江2020年第1號洪水」已在烏江下游形成。 烏江上中游地區今明兩天仍有較強降雨維持。

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