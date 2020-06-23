影／三峽大壩囤「黃河一年水量」！他示警：若潰堤「摧毀力比核彈還強」

▲三峽大壩上面積了393億立方公尺，簡單的說，就是黃河一年的水量，圖為三峽大壩衛星雲圖。（圖／翻攝自中國航天科技集團微博）

實習記者曾筠淇／綜合報導

大陸連日暴雨已造成三峽大壩潰堤危機，微博即瘋傳一篇分析文章，稱一旦全面「潰壩」，洪水將一路沖到上海。對此，財經專家黃世聰在節目「關鍵時刻」上表示，目前的水位接近174公尺，超出防洪線限制水位2公尺，因此真的會有潰堤的可能，「如果三峽大壩真的崩了，將會是人間災難，這個比好幾顆核子彈的摧毀力還要強」。

黃世聰在「關鍵時刻」分析了關於三峽大壩的情況，他表示，四川近日下暴雨，本來應該洩洪，但卻因上下游同時淹水，所以並不能這麼做。黃世聰直指，習近平現在最頭痛的，「不是中美貿易大戰，也不是北京的疫情，現在他最最最最頭痛的，大概就是三峽大壩的問題了。」

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▲黃世聰分析三峽大壩。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

黃世聰引述「央視財經頻道」的說法，目前三峽大壩的水位接近174公尺，超出防洪線限制水位2公尺。如果水位觸及防洪線，正常情況是必須洩洪的，否則就會有潰堤的危險，然而中下游現在都在淹水，且堪稱是1998年大洪水外第二高的洪水，所以無法這麼做。

黃世聰更示警表示，「如果三峽大壩崩了，這個比好幾顆核子彈的摧毀力還要更加強」，三峽大壩現在囤積了近393億立方公尺的水，相當於黃河一整年的水量。黃世聰表示，三峽大壩存了黃河一年的水，一旦潰堤，「水會從高147公尺這樣往下竄流下去，它時速是用100公里的時速往下沖。」

三峽大壩如果潰堤，首當其衝的就是大陸數一數二大的葛洲壩還有宜昌市，且只要一天，水就可以到達南京，過一段時間後，更可到達上海。長江沿岸有將近6億的人口，當地GDP達大陸全國的一半以上，如果這個最富庶的地方被摧毀，黃世聰認為，這絕對會是「致命性的災難」。

三峽大壩最怕的就是上下游同時淹水，然而大陸有24省都泡在水裡，目前就正面臨這樣的情況，且大陸南方的148條河流居然都已經超過警戒線。

黃世聰坦言，有天府之國之稱的四川連天暴雨，現在三峽大壩的瞬間進水量更是創下紀錄，不過因為不能洩洪，所以只會累積越來越大的壓力。

黃世聰補充，三峽大壩在大陸是最具爭議的提案，1992年的人大表決中，通過率僅有66%，象徵著有三分之一的人棄權或反對，是史上通過率最低的案子，因此完工後，沒有人敢去，究竟是誰決定要建蓋，李鵬和江澤民則互不承認、「互相踢皮球」。

此外，黃世聰透露，由於三峽大壩的危險性太高，因此必定成為各國的標靶，比方說，若台灣遭受共軍攻擊，雲峰飛彈的首要目標就是三峽大壩，印度如要攻擊，烈火飛彈也是射在這。因此外界指稱，習近平先前考察時，似乎就有自己先將三峽大壩炸掉的打算。