　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／三峽大壩囤「黃河一年水量」！他示警：若潰堤「摧毀力比核彈還強」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼三峽大壩衛星雲圖。（圖／翻攝自中國航天科技集團微博） 

▲三峽大壩上面積了393億立方公尺，簡單的說，就是黃河一年的水量，圖為三峽大壩衛星雲圖。（圖／翻攝自中國航天科技集團微博）

實習記者曾筠淇／綜合報導

大陸連日暴雨已造成三峽大壩潰堤危機，微博即瘋傳一篇分析文章，稱一旦全面「潰壩」，洪水將一路沖到上海。對此，財經專家黃世聰在節目「關鍵時刻」上表示，目前的水位接近174公尺，超出防洪線限制水位2公尺，因此真的會有潰堤的可能，「如果三峽大壩真的崩了，將會是人間災難，這個比好幾顆核子彈的摧毀力還要強」。

黃世聰在「關鍵時刻」分析了關於三峽大壩的情況，他表示，四川近日下暴雨，本來應該洩洪，但卻因上下游同時淹水，所以並不能這麼做。黃世聰直指，習近平現在最頭痛的，「不是中美貿易大戰，也不是北京的疫情，現在他最最最最頭痛的，大概就是三峽大壩的問題了。」

請繼續往下閱讀...

▲黃世聰分析三峽大壩。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

黃世聰分析三峽大壩。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

黃世聰引述「央視財經頻道」的說法，目前三峽大壩的水位接近174公尺，超出防洪線限制水位2公尺。如果水位觸及防洪線，正常情況是必須洩洪的，否則就會有潰堤的危險，然而中下游現在都在淹水，且堪稱是1998年大洪水外第二高的洪水，所以無法這麼做。

黃世聰更示警表示，「如果三峽大壩崩了，這個比好幾顆核子彈的摧毀力還要更加強」，三峽大壩現在囤積了近393億立方公尺的水，相當於黃河一整年的水量。黃世聰表示，三峽大壩存了黃河一年的水，一旦潰堤，「水會從高147公尺這樣往下竄流下去，它時速是用100公里的時速往下沖。」

三峽大壩如果潰堤，首當其衝的就是大陸數一數二大的葛洲壩還有宜昌市，且只要一天，水就可以到達南京，過一段時間後，更可到達上海。長江沿岸有將近6億的人口，當地GDP達大陸全國的一半以上，如果這個最富庶的地方被摧毀，黃世聰認為，這絕對會是「致命性的災難」。

三峽大壩最怕的就是上下游同時淹水，然而大陸有24省都泡在水裡，目前就正面臨這樣的情況，且大陸南方的148條河流居然都已經超過警戒線。

▲黃世聰分析三峽大壩。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

黃世聰坦言，有天府之國之稱的四川連天暴雨，現在三峽大壩的瞬間進水量更是創下紀錄，不過因為不能洩洪，所以只會累積越來越大的壓力。

黃世聰補充，三峽大壩在大陸是最具爭議的提案，1992年的人大表決中，通過率僅有66%，象徵著有三分之一的人棄權或反對，是史上通過率最低的案子，因此完工後，沒有人敢去，究竟是誰決定要建蓋，李鵬和江澤民則互不承認、「互相踢皮球」。

此外，黃世聰透露，由於三峽大壩的危險性太高，因此必定成為各國的標靶，比方說，若台灣遭受共軍攻擊，雲峰飛彈的首要目標就是三峽大壩，印度如要攻擊，烈火飛彈也是射在這。因此外界指稱，習近平先前考察時，似乎就有自己先將三峽大壩炸掉的打算。

ET快訊
KID、小鬼爆《玩很大》玩到翻臉！　1照片揭「不合真相」網秒
剛獲師鐸獎！國小主任「布置畢典」踩空墜4F亡…臉書曾喊：我是
快訊／瀋陽、成都相隔2千公里同時「神秘巨響」！　整棟樓都在震
超狂大戶刷卡繳「2億元所得稅」　紅利賺進一個愛馬仕包包
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三峽庫區水位漲破防洪限制2m「持續長高中」　官員曝：全大陸148條河超警戒水位

長江中下游最強降雨！橫掃10地「貴州街頭變瀑布」　重慶急轉移10萬人

影／三峽大壩若潰堤「洪水一路淹到上海」　宜昌50萬人30分鐘毀滅！恐怖後果曝

熱爆！200萬學生沒冷氣　教團搬桌椅到行政院請願：教室應全面裝冷氣

超乎預期！國旅「報復性出遊」大爆發　林佳龍：旅遊補助再加碼20億

境外生解封！台大18、台師大39港澳生　7月初陸續抵台

近2萬公噸台灣米送16國度過疫情！農糧署援助國際友邦不中斷

熱到爆！台北高溫狂飆37.8度創今年新高　氣象局示警：午後還可能更熱

下雨秒淹水！67歲身障翁「獨居破洞屋」伴垃圾入睡...看到新家他笑了

科技大廠面試驚豔主管！他自爆「在PTT找資料」　結果慘了：2周後收感謝函

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

熱爆！200萬學生沒冷氣　教團搬桌椅到行政院請願：教室應全面裝冷氣

超乎預期！國旅「報復性出遊」大爆發　林佳龍：旅遊補助再加碼20億

境外生解封！台大18、台師大39港澳生　7月初陸續抵台

近2萬公噸台灣米送16國度過疫情！農糧署援助國際友邦不中斷

熱到爆！台北高溫狂飆37.8度創今年新高　氣象局示警：午後還可能更熱

下雨秒淹水！67歲身障翁「獨居破洞屋」伴垃圾入睡...看到新家他笑了

科技大廠面試驚豔主管！他自爆「在PTT找資料」　結果慘了：2周後收感謝函

騎車一半天降鳥屎！人妻隔天買三星彩「全餐全中獎」爽爆　釣出一票苦主

阿婆「斜眼殺出」插隊結帳！小7店員轉身神救援　孕婦：感恩有你

女騎士被撞「滿腿血痕」！無照男「奇葩話術」求商量　她秒報警制裁

陳敏華被記大過仍升少將　吳斯懷質疑「打擊士氣」：產生不公平感

民進黨團夾攻問「何時問鼎大位？」　侯友宜：我明天還能不能呼吸都不知道

愛河慘變恐怖棄屍地！黑色塑膠袋裹「兩截小腿」　濃厚屍臭竄鼻…血水流一地

兒偷學老爸舉動「對外婆臉上灑尿」　竟是學黃鐙輝

台股站上11600點！鴻海漲逾1%　指數收11612點

雪佛蘭Corvette C8在台現蹤！「狂暴魟魚」層峰車主搶破頭

熱爆！200萬學生沒冷氣　教團搬桌椅到行政院請願：教室應全面裝冷氣

黃皮膚也能用冷調髮色！「藍莓冰沙」手刷染超顯白　加霧感瞬間小10歲

PK「賣菜郎」之女！高雄市長補選藍推李眉蓁　陳其邁曝最大的對手是…

梁舒涵《女力》太操了！　曝退出原因：沒時間好好陪家人

生活熱門新聞

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

5人「單點改合菜」遭拒：被嗆吃這麼痛苦就別吃

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」

網購、賣場都買不到口罩！內行激推1地點

三峽大壩如潰堤　他示警：比核子彈威力強

澳門姊弟盼直接帶父親骨灰離境...陸委會回應

舊愛還是最美！分手後「最常復合」3對星座CP

一生從未看過海...苗栗山城嬤帶著亡夫照海灘拍婚紗

高壓鍋蓋罩台灣！台北今恐飆38度　彭啟明曝連假雨區

父過世1年　她聽《魚仔》接到「爸爸電話」飆淚

秘書妹穿短裙絲襪！公車阿婆斜眼：那麼騷

董事會派系爭權殺紅眼　文化大學萬名師生恐「哭夭」

面試科技大廠　「在PTT找資料」主管臉秒垮

OK超商2熟食打趴同業！　鄉民激推

更多熱門

相關新聞

官媒證實三峽大壩變形？　陸專家：純屬惡意炒作

官媒證實三峽大壩變形？　陸專家：純屬惡意炒作

大陸網路上近來瘋傳「官媒證實三峽大壩變形，水利部：做好防大洪水的準備工作」文章。中國水力發電工程學會副秘書長張博庭反駁，這說法純屬惡意炒作！針對三峽大壩變形的不實傳言，去年已經澄清過一輪了。

堤壩變「泥漿瀑布」！水淹1m..三峽大壩恐潰堤

堤壩變「泥漿瀑布」！水淹1m..三峽大壩恐潰堤

三峽大壩潰堤後果曝！洪水直沖上海

三峽大壩潰堤後果曝！洪水直沖上海

三峽大壩告急！　上游四川阿壩水資局清晨升級「洪水橙色預警」

三峽大壩告急！　上游四川阿壩水資局清晨升級「洪水橙色預警」

金與正炸掉韓聯辦金正恩神隱　名嘴揭詭異點

金與正炸掉韓聯辦金正恩神隱　名嘴揭詭異點

關鍵字：

黃世聰三峽大壩關鍵時刻

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

人妻51刀殺兒滅證　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

張清芳投資髮廊擁3豪宅…驚人財力曝光

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面