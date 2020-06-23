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官媒證實三峽大壩變形？　陸專家：純屬惡意炒作「位移是正常現象」

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▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

大陸網路上近來瘋傳「官媒證實三峽大壩變形，水利部：做好防大洪水的準備工作」文章。中國水力發電工程學會副秘書長張博庭反駁，這說法純屬惡意炒作！針對三峽大壩變形的不實傳言，去年已經澄清過一輪了。

根據澎湃新聞報導，三峽大壩變形傳聞已經不是第一次出現。張博庭表示，所謂的大壩變形和防大洪水之間也沒有必然關聯，拼接在一起，容易引起公眾誤解和恐慌。

張博庭透露，在壓力荷載作用下，一般建築物都會產生一定的位移，這是符合規律的正常現象，作為體量非常大的建築物，在巨大的水壓力作用下，壩頂向下游最大水平位移不超過30毫米，這說明大壩結構穩定性非常高。

長江勘測規劃設計研究院總工王小毛介紹，三峽工程大壩為混凝土重力壩，最大壩高181米，最大壩底寬度126米，其防洪設計、抗震設計、建築物穩定和應力的控制等均採用非常嚴苛的設計標準，「三峽大壩擋水運行以來的監測資料表明，各建築物工作性態正常，工程運行安全可靠」。

王小毛表示，在大壩變形方面，相鄰壩段沉降差異均在2毫米以內，壩體無不均勻沉降；壩基水平位移變化很小，在監測誤差範圍之內，壩基是穩定的；壩頂向下游最大水平位移為30毫米，符合國內外已建混凝土重力壩變形規律，各項指標均在設計允許範圍內。

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