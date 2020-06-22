反制日本將釣魚台改名　宜蘭縣已函文內政部正名「頭城釣魚台」

▲釣魚台主權爭端再起！反制22日上午日本改名為「登野城尖閣」，宜縣府已函文內政部正名「頭城釣魚台」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

釣魚台爭端再起，22日上午，日本石垣市議會通過將釣魚台列嶼，從「石垣市登野城」改名為「石垣市登野城尖閣」，宜蘭縣政府為反制，也同時將縣議會通過的「釣魚台」正名為「頭城釣魚台」議案，發文給內政部，懇請中央正式將釣魚台列嶼更名為頭城釣魚台。

縣府秘書長林茂盛表示，縣府依照議會的決議函文建議將釣魚台正名為「頭城釣魚台」這件事，縣府內部整理相關公文，發現1973年台灣省政府曾經彙整相關地方意見，向行政院建議中央政府順乎民情後，將釣魚台列嶼請宜縣政府納入縣轄範圍，才有後來釣魚台納入頭城鎮大溪里行政區的過程，及將釣魚台列嶼土地面積，在2004年登錄在土地地籍謄本。

林茂盛指出，依照議會提案，22日函文給內政部，因為當時釣魚台列嶼名稱是在1973年確定，函覆內政部請對於當時1973年省府的決議處理方式，希望中央可以考量地方民情正名為「頭城釣魚台」。

釣魚台列嶼有5個小島分屬5個段，一經過中央核可，會針對地籍謄本的釣魚台段，會修正為頭城釣魚台，完成程序後會報內政部同意，經內政部同意後恢復正名。

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