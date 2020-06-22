釣魚台日本改名「登野城尖閣」　林姿妙：強烈遺憾！捍衛主權漁權

▲釣魚台主權爭端再起！22日上午日本改名為「登野城尖閣」，宜蘭縣長林姿妙是深表遺憾但要捍衛主權漁權。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

釣魚台爭端再起，22日上午，日本石垣市議會通過將釣魚台列嶼，從「石垣市登野城」改名為「石垣市登野城尖閣」，宜蘭縣長林姿妙表達強烈遺憾，並重申，縣府與中央攜手護主權、護漁權態度不變，絕對不能讓中華民國的主權及漁民生計受到傷害。

針對日本沖繩縣石垣市議會22日上午通過變更釣魚台列嶼名稱一事，林姿妙指出，「我們深知中華民國在外交上的困境，但守護主權不分藍綠，不管用什麼形式，縣府都願意跟中央共同守護主權。由於日前宜蘭縣議會通過將釣魚台正名為頭城釣魚台，縣府已發文給內政部，懇請中央正式將釣魚台列嶼更名為頭城釣魚台。」

至於日本片面更改釣魚台名稱後，是否會影響漁民作業權利，林姿妙重申守護漁民、捍衛漁權的立場，「我們堅持到底、對於漁民既有的作業權利，寸土不讓，懇請中央跟我們站在一起，不管現在或未來，絕對不能讓宜蘭漁民受到絲毫傷害。」

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