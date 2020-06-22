快訊／釣魚台遭改名　 江啟臣出招：邀請蔡英文出海捍衛主權

記者徐政璿／台北報導

日本石垣市議會22日通過將釣魚台列嶼改名案，從「石垣市登野城」改名為「石垣市登野城尖閣」。對此，國民黨主席江啟臣和黨團22日共同召開記者會，他表示，將邀請總蔡英文出海捍衛釣魚台主權。

江啟臣諷刺蔡英文說，政府宣稱對日工作大有進展，這個釣魚台的改名案，給蔡英文連任一個月最大的「賀禮」，證明對日工作完全失敗。

江啟臣表示，改名案已傳出來好幾週，國民黨團更透過好幾次記者會，不斷呼籲、提醒，宜蘭縣政府甚至提早超前部署，通過更名為頭城釣魚台。江啟臣要求，蔡總統應召見日本駐台代表，當面表達抗議；第二，應召回駐日代表，甚至應該撤換；第三，邀請蔡總統找朝野一起出海捍衛釣魚台主權。

國民黨稍早也發出聲明表示，釣魚台列嶼屬於中華民國領土，主權一寸都不能讓，日方此舉無疑是侵犯我國領土、主權、漁權。

國民黨指出，蔡政府若仍對日方節節退讓，與滿清時期不斷割地賠款的喪權辱國行徑有何不同？」

國民黨強調，蔡英文總統宣示「釣魚台是我國領土」，卻又對日方更名動作莫不作聲，駐日代表謝長廷只敢對日方表達關切，不敢表達抗議，根本是相互矛盾、邏輯錯亂。蔡英文政府口口聲聲維護台灣主權，遇到日本就「卑躬屈膝」，難道蔡英文總統的「維護台灣主權」也有雙重標準？

對於釣魚台列嶼的爭議，國民黨表示，「護主權、顧漁權」已是全民意志、全台共識，我們絕對不能容忍我國主權一點一滴被侵蝕，呼籲蔡英文政府應該立刻召見日本駐台代表，表達嚴正的抗議，並提出具體的反制方案，維護我國領土、主權、漁權的完整性。