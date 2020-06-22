LIVE／釣魚台被日本改名　國民黨團轟蔡英文還在分贓監委

記者楊蕓／台北報導

日本沖繩縣石垣市議會22日上午正式通過議案，將釣魚台（日稱尖閣諸島）的行政地區名稱由「登野城」更改為「登野城尖閣」，預計將在10月1日正式實施。對此，立法院國民黨團下午2點30分召開記者會表達抗議及譴責，由書記長蔣萬安主持，總召林為洲、首席副書記長林奕華、立委陳以信等人出席，《ETtoday筋斗雲》全程直播。

▲國民黨團日前召開記者會，批評蔡英文無力捍衛釣魚台主權。（資料照／記者湯興漢攝）

針對釣魚台更名案，外交部稍早做出回應，重申釣魚台列嶼主權屬於我國，任何意圖改變此事實的行為均屬無效。已透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議，「釣魚台是我國固有領土，我國擁有主權的事實不容置疑，任何其他各方採取的片面主張及行為均無法改變這個事實。」

外交部強調，我國政府一貫堅持我國擁有釣魚臺列嶼主權，今後仍將秉持和平理性方式處理釣魚臺列嶼主權問題，再次呼籲日方理性克制，勿以片面舉動干擾我國對釣魚台列嶼的主權，避免影響東海穩定和平及台日友好關係。

此外，國民黨智庫22日發布「蔡英文上任滿月」民調，有69.8%民眾認為，蔡政府應該要以更強硬的態度回應日本對釣魚台的做法，有49.9%民眾認為，從蔡政府對釣魚台輕忽、草率的態度可知，蔡英文說要維護中華民國主權，只是口頭上說說而已，根本沒有具體行動。此外，民調也顯示，多數受訪者認為，蔡政府維護漁民權益作為過於軟弱。

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